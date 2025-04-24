В Магнитогорске раскрыли подробности проведения акции «Бессмертный полк»

Акция «Бессмертный полк» в Магнитогорске Челябинской области в 2025 году пройдет в очном формате и начнется в 13:00 с проспекта Ленина. Об этом рассказала и.о. начальника управления культуры администрации города Елена Чмеленко, передает корреспондент URA.RU.
«В этот знаменательный год акция „Бессмертный полк“ состоится в Магнитогорске в очном формате. Сбор участников акции состоится 9 мая в 12:00 на пересечении проспекта Ленина с улицей Калинина, шествие начнется в 13:00 по проспекту Ленина до площади Торжеств», — сообщила Чмеленко, передает корреспондент URA.RU.
После окончания движения на площади Торжеств выступят творческие коллективы ДК Железнодорожников. Они представят музыкальную программу из песен военных лет.
Шествие «Бессмертного полка» впервые после долгого перерыва состоится в очном формате во всех городах и районах Челябинской области, сообщил ранее вице-губернатор Роман Воллерт. Губернатор Алексей Текслер поручил при организации шествия использовать и альтернативные форматы — в частности, размещать фотографии героев на окнах домов и на личных автомобилях.
В некоторых городах России в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне отказываются от проведения традиционных парадов и салютов. Решения принимаются на фоне сложной оперативной обстановки и из соображений безопасности.
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