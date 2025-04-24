Пермскому активисту Юшкову продлили запрет на пользование телефоном и интернетом

Подозреваемый в экстремизме пермский общественник Роман Юшков не сможет пользоваться телефоном и интернетом еще два месяца. Накануне, 24 апреля, Дзержинский районный суд Перми удовлетворил ходатайство следователя о продлении Юшкову меры пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом URA.RU сообщили в суде.
«Мера пресечения, связанная с запретом определенных действий, продлена Юшкову на два месяца — до 25 июня», — пояснили агентству в суде. Юшкову по-прежнему нельзя выходить из квартиры, где он живет с 21:00 до 6:00. Он также не может писать и получать письма, созваниваться с кем-либо и пользоваться интернетом.
Юшков подозревается в разжигании ненависти на межнациональной почве (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Ранее в суде он признал авторство видеозаписи и поста в соцсети, из-за которого в отношении него и возбудили уголовное дело.
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