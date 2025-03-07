Суд в Перми освободил активиста Юшкова, обвиняемого в разжигании ненависти

В Перми Дзержинский райсуд отказал следователям и не стал арестовывать общественного деятеля Романа Юшкова. Следователи вменяют ему уголовную статью о разжигании ненависти на межнациональной почве за пост в соцсети «ВКонтакте», который он сделал летом 2023 года. В качестве меры пресечения суд избрал запрет определенных действий, предает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Суд запретил Юшкову до 25 апреля выходить из квартиры, где он живет с 21:00 до 6:00. Он также не может писать и получать письма, созваниваться с кем-либо и пользоваться интернетом. Сам Юшков признал авторство видеозаписи и поста в соцсети, из-за которого возбудили уголовное дело. Он сделал его 11 августа 2023 года», — сообщил журналист агентства. В зале суда Юшкова освободили.
Романа Юшкова задержали 6 марта. Его допросили и оставили в ИВС. В прошлом году активисту дважды назначали административный арест.
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