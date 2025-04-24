Два района Тюмени соединят четырехполосной дорогой

Дорогу начнут строить в 2026 году
В Тюмени четырехполосной магистралью соединят Московский тракт с Плеханово. Об этом сообщили в городской администрации.
«Организованы работы по разработке проектной документации по объекту „Строительство улицы Ставропольской от Московского тракта до Интернациональной“. Проектными решениями предусмотрено строительство автомобильной дороги с устройством четырех полос движения», — рассказали в администрации.
Работы начнутся в 2026 году. Точные сроки окончания пока не уточнены.
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