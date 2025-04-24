24 апреля 2025

Два района Тюмени соединят четырехполосной дорогой

В Тюмени Московский тракт с Плеханово соединят четырехполосной дорогой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорогу начнут строить в 2026 году
Дорогу начнут строить в 2026 году Фото:

В Тюмени четырехполосной магистралью соединят Московский тракт с Плеханово. Об этом сообщили в городской администрации.

«Организованы работы по разработке проектной документации по объекту „Строительство улицы Ставропольской от Московского тракта до Интернациональной“. Проектными решениями предусмотрено строительство автомобильной дороги с устройством четырех полос движения», — рассказали в администрации.

Работы начнутся в 2026 году. Точные сроки окончания пока не уточнены.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени четырехполосной магистралью соединят Московский тракт с Плеханово. Об этом сообщили в городской администрации. «Организованы работы по разработке проектной документации по объекту „Строительство улицы Ставропольской от Московского тракта до Интернациональной“. Проектными решениями предусмотрено строительство автомобильной дороги с устройством четырех полос движения», — рассказали в администрации. Работы начнутся в 2026 году. Точные сроки окончания пока не уточнены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...