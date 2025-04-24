Двухмесячная малышка пострадала в ДТП под Тюменью

В аварии под Тюменью пострадала двухмесячная девочка. Машина, в которой перевозили ребенка, въехала в опору ЛЭП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло в 7 утра.
«По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля „Лада Веста“ не справился с управлением и совершил наезд на опору
освещения. В результате ДТП пострадала 2,5 месячная девочка, которая находилась на заднем сиденье», — сообщили в ведомстве.
Девочку доставили в больницу, но позже передали врачам. Известно, что семья ехала в Тюмень в гости.
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