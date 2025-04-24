24 апреля 2025

Двухмесячная малышка пострадала в ДТП под Тюменью

© Служба новостей «URA.RU»
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Малышка находилась в автолюльке на заднем сидении
Малышка находилась в автолюльке на заднем сидении Фото:

В аварии под Тюменью пострадала двухмесячная девочка. Машина, в которой перевозили ребенка, въехала в опору ЛЭП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло в 7 утра.

«По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля „Лада Веста“ не справился с управлением и совершил наезд на опору

освещения. В результате ДТП пострадала 2,5 месячная девочка, которая находилась на заднем сиденье», — сообщили в ведомстве.

Девочку доставили в больницу, но позже передали врачам. Известно, что семья ехала в Тюмень в гости.

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В аварии под Тюменью пострадала двухмесячная девочка. Машина, в которой перевозили ребенка, въехала в опору ЛЭП. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло в 7 утра. «По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля „Лада Веста“ не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения. В результате ДТП пострадала 2,5 месячная девочка, которая находилась на заднем сиденье», — сообщили в ведомстве. Девочку доставили в больницу, но позже передали врачам. Известно, что семья ехала в Тюмень в гости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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