Лидер челябинской «Зеленой альтернативы» Махов заявился на праймериз ЕР

Депутат заксобрания Челябинской области от партии «Зеленая альтернатива» Михаил Махов примет участие в предварительном голосовании «Единой России» на выборы в ЗСО. Об этом сообщается на сайте праймериз.
«Махов Михаил Андреевич, сторонник партии „Единая Россия“. Председатель комитета законодательного собрания области», — сообщается на сайте праймериз.
Махов избрался в заксобрание по списку партии «Зеленая альтернатива». Он возглавляет комитет по экологии и природопользованию. На праймериз Махов выдвинулся по партийному списку.
Праймериз «Единой России» состоятся с 19 по 25 мая. Прием заявлений на них завершился 24 апреля. В регионе состоятся 37 избирательных кампаний. В том числе — выборы 60 депутатов заксобрания. Всего предстоит распределить 791 мандат.
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