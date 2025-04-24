24 апреля 2025

Лидер челябинской «Зеленой альтернативы» Махов заявился на праймериз ЕР

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Михаил Махов намерен пойти на выборы от «Единой России»
Михаил Махов намерен пойти на выборы от «Единой России» Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области от партии «Зеленая альтернатива» Михаил Махов примет участие в предварительном голосовании «Единой России» на выборы в ЗСО. Об этом сообщается на сайте праймериз.

«Махов Михаил Андреевич, сторонник партии „Единая Россия“. Председатель комитета законодательного собрания области», — сообщается на сайте праймериз.

Махов избрался в заксобрание по списку партии «Зеленая альтернатива». Он возглавляет комитет по экологии и природопользованию. На праймериз Махов выдвинулся по партийному списку.

Праймериз «Единой России» состоятся с 19 по 25 мая. Прием заявлений на них завершился 24 апреля. В регионе состоятся 37 избирательных кампаний. В том числе — выборы 60 депутатов заксобрания. Всего предстоит распределить 791 мандат.

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Депутат заксобрания Челябинской области от партии «Зеленая альтернатива» Михаил Махов примет участие в предварительном голосовании «Единой России» на выборы в ЗСО. Об этом сообщается на сайте праймериз. «Махов Михаил Андреевич, сторонник партии „Единая Россия“. Председатель комитета законодательного собрания области», — сообщается на сайте праймериз. Махов избрался в заксобрание по списку партии «Зеленая альтернатива». Он возглавляет комитет по экологии и природопользованию. На праймериз Махов выдвинулся по партийному списку. Праймериз «Единой России» состоятся с 19 по 25 мая. Прием заявлений на них завершился 24 апреля. В регионе состоятся 37 избирательных кампаний. В том числе — выборы 60 депутатов заксобрания. Всего предстоит распределить 791 мандат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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