В Екатеринбурге «Теле-клубу» грозит закрытие навсегда

Культовую и одну из самых известных в Екатеринбурге концертных площадок — «Теле-клуб» — могут закрыть навсегда. Все ближайшие концерты перенесены на другие локации, рассказали представители площадки.
«6 сентября 2025 года „Теле-клубу“ должно было исполниться 18 лет. Но случилось так, что ему может навсегда остаться семнадцать с половиной», — следует из сообщения «Теле-клуба» в соцсети «ВКонтакте». Несмотря на приостановку работы клуба, запланированные мероприятия на летней площадке состоятся.
Владелец клуба Олег Кумыш заявил, что команда будет стараться исправить все замечания и добиваться открытия. «В основном зале „Теле-клуба“ концертов пока больше не будет», — подчеркнули в посте.
Все началось с того, что в клубе стали массово переносить концерты на другие площадки. Так пришлось найти новое место для таких артистов, как группы Onyx и W24, рэперов ATL и Yanix. Представители локации уточняли, что это связано с проверками и несоответствиями площадки противопожарным нормам.
Позже в разговоре с URA.RU Кумыш пояснил, что по предписанию, которое было написано еще в прошлом году, они должны были исправить все нарушения (19 пунктов) в феврале этого года. Однако удалось устранить 18, что привело к жестким санкциям.
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