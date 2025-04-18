МЧС выдвинуло условие владельцу «Теле-Клуба», у него есть месяц

«Теле-Клуб» в Екатеринбурге закрыли на месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Площадка может возобновить работу, как только устранят недочеты
Площадка может возобновить работу, как только устранят недочеты Фото:

Одна из самых известных в Екатеринбурге концертных площадок — «Теле-Клуб» — не откроется, пока не будут решены вопросы с системой дымоудаления и пожарным водопроводом, на это выделен месяц. Об этом URA.RU сообщил владелец Олег Кумыш.

«Последняя проверка была на прошлой неделе в пятницу. По предписанию, которое было написано еще в прошлом году, мы должны были исправить все нарушения в феврале этого года. На данный момент 18 из 19 пунктов нами исправлены. Но один пункт все-таки не исправлен, поэтому сотрудники МЧС снова оформили предписание, и сегодня судья снова приостановил нашу деятельность на 30 дней», — рассказал бизнесмен.

Как объяснил владелец, вопросы возникли к системе дымоудаления и пожарному водопроводу. «Есть акты и протоколы испытания этих систем, что они выдают необходимое количество воды или вытягивают необходимое количество воздуха из помещения. Но при этом технической документации на эти системы, так как они были введены в эксплуатацию давно, у нас нет, и восстановить их не представляется возможным», — поделился Кумыш.

Если на пожарный водопровод еще можно попытаться сделать исполнительную съемку, то на систему дымоудаления сделать необходимый комплект документов уже не получится, ее нужно переделывать, а на это может уйти от двух до четырех месяцев. «Мы будем стараться все-таки запустить Теле-Клуб“ и сделаем все, что в наших силах», — пояснил владелец.

Ранее в клубе начали массово переносить концерты на другие площадки. Так пришлось найти новое место для таких артистов, как группы Onyx и W24, рэперов ATL и Yanix. Представители Tele-Сlub уточняли, что это связано с проверками и несоответствиями площадки противопожарным нормам.

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Одна из самых известных в Екатеринбурге концертных площадок — « Теле-Клуб» — не откроется, пока не будут решены вопросы с системой дымоудаления и пожарным водопроводом, на это выделен месяц. Об этом URA.RU сообщил владелец Олег Кумыш. « Последняя проверка была на прошлой неделе в пятницу. По предписанию, которое было написано еще в прошлом году, мы должны были исправить все нарушения в феврале этого года. На данный момент 18 из 19 пунктов нами исправлены. Но один пункт все-таки не исправлен, поэтому сотрудники МЧС снова оформили предписание, и сегодня судья снова приостановил нашу деятельность на 30 дней» , — рассказал бизнесмен. Как объяснил владелец, вопросы возникли к системе дымоудаления и пожарному водопроводу. « Есть акты и протоколы испытания этих систем, что они выдают необходимое количество воды или вытягивают необходимое количество воздуха из помещения. Но при этом технической документации на эти системы, так как они были введены в эксплуатацию давно, у нас нет, и восстановить их не представляется возможным» , — поделился Кумыш. Если на пожарный водопровод еще можно попытаться сделать исполнительную съемку, то на систему дымоудаления сделать необходимый комплект документов уже не получится, ее нужно переделывать, а на это может уйти от двух до четырех месяцев. « Мы будем стараться все-таки запустить „ Теле-Клуб“ и сделаем все , что в наших силах» , — пояснил владелец. Ранее в клубе начали массово переносить концерты на другие площадки. Так пришлось найти новое место для таких артистов, как группы Onyx и W24, рэперов ATL и Yanix. Представители Tele-Сlub уточняли, что это связано с проверками и несоответствиями площадки противопожарным нормам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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