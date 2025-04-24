Застройщик из Челябинска ООО «Белый город» возводит ЖК комфорт-класса в Крыму в городе Керчь. Жилые многоквартирные 4-этажные дома построят на улице Колхозной на берегу Черного моря. Завершить строительство первой очереди ЖК планируется к третьему кварталу 2025 года, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Крыму в городе Керчь на берегу Черного моря на улице Колхозной застройщик из Челябинска ООО „Белый город“ возведет 4-этажный жилой комплекс комфорт-класса. Ввести объект в эксплуатацию девелопер планирует к концу 2025 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Жилые четырехэтажные дома построят из монолитного кирпича. Общая жилая площадь домов будет от 1,5 до 3 тысяч квадратных метров. В домах на 64 квартиры будет два подъезда и столько же пассажирских лифтов, в домах на 32 квартиры — один подъезд и лифт. Квартиры будут сдавать в черновой отделке. Также на придомовой территории возведут детские и спортивные площадки.
Всего застройщик планирует возвести 11 малоэтажных домов. Общая площадь застройки — 41 тысяча 449 квадратных метров, площадь комплекса — 34 тысячи 400 квадратов. Сдача второй очереди запланирована на третий квартал 2026 года.
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