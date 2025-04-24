24 апреля 2025

В Крыму на берегу Черного моря челябинский застройщик возведет ЖК комфорт-класса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в ЖК будет 11 четырехэтажных домов
Всего в ЖК будет 11 четырехэтажных домов Фото:

Застройщик из Челябинска ООО «Белый город» возводит ЖК комфорт-класса в Крыму в городе Керчь. Жилые многоквартирные 4-этажные дома построят на улице Колхозной на берегу Черного моря. Завершить строительство первой очереди ЖК планируется к третьему кварталу 2025 года, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Крыму в городе Керчь на берегу Черного моря на улице Колхозной застройщик из Челябинска ООО „Белый город“ возведет 4-этажный жилой комплекс комфорт-класса. Ввести объект в эксплуатацию девелопер планирует к концу 2025 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Жилые четырехэтажные дома построят из монолитного кирпича. Общая жилая площадь домов будет от 1,5 до 3 тысяч квадратных метров. В домах на 64 квартиры будет два подъезда и столько же пассажирских лифтов, в домах на 32 квартиры — один подъезд и лифт. Квартиры будут сдавать в черновой отделке. Также на придомовой территории возведут детские и спортивные площадки.

Всего застройщик планирует возвести 11 малоэтажных домов. Общая площадь застройки — 41 тысяча 449 квадратных метров, площадь комплекса — 34 тысячи 400 квадратов. Сдача второй очереди запланирована на третий квартал 2026 года.

Первую очередь домов планируется сдать к концу 2025 года
Первую очередь домов планируется сдать к концу 2025 года
Фото:
Общая площадь под застройку - почти 42 тысячи квадратных метров
Общая площадь под застройку - почти 42 тысячи квадратных метров
Фото:

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Застройщик из Челябинска ООО «Белый город» возводит ЖК комфорт-класса в Крыму в городе Керчь. Жилые многоквартирные 4-этажные дома построят на улице Колхозной на берегу Черного моря. Завершить строительство первой очереди ЖК планируется к третьему кварталу 2025 года, сообщается на сайте о недвижимости. «В Крыму в городе Керчь на берегу Черного моря на улице Колхозной застройщик из Челябинска ООО „Белый город“ возведет 4-этажный жилой комплекс комфорт-класса. Ввести объект в эксплуатацию девелопер планирует к концу 2025 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Жилые четырехэтажные дома построят из монолитного кирпича. Общая жилая площадь домов будет от 1,5 до 3 тысяч квадратных метров. В домах на 64 квартиры будет два подъезда и столько же пассажирских лифтов, в домах на 32 квартиры — один подъезд и лифт. Квартиры будут сдавать в черновой отделке. Также на придомовой территории возведут детские и спортивные площадки. Всего застройщик планирует возвести 11 малоэтажных домов. Общая площадь застройки — 41 тысяча 449 квадратных метров, площадь комплекса — 34 тысячи 400 квадратов. Сдача второй очереди запланирована на третий квартал 2026 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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