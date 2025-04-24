24 апреля 2025
23 апреля 2025

В петербургской квартире найдены тела матери и сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибывшая бригада скорой не смогла спасти мужчину
Прибывшая бригада скорой не смогла спасти мужчину Фото:

В Колпино в одной из квартир на улице Ремизова были обнаружены тела 55-летнего мужчины и его 76-летней матери. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«24 апреля около 18:30 жительница дома на улице Ремизова в Колпино вернулась с работы домой и застала жуткую картину. Ее 55-летний супруг лежал на полу в ванной с резаной раной горла, еще живой», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Прибывшая бригада скорой не смогла спасти мужчину — пострадавший скончался на глазах медиков и сотрудников полиции.

В одной из комнат квартиры также был найден труп 76-летней пожилой женщины, матери погибшего. На теле женщины не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти. В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту гибели двух человек.

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В Колпино в одной из квартир на улице Ремизова были обнаружены тела 55-летнего мужчины и его 76-летней матери. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «24 апреля около 18:30 жительница дома на улице Ремизова в Колпино вернулась с работы домой и застала жуткую картину. Ее 55-летний супруг лежал на полу в ванной с резаной раной горла, еще живой», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Прибывшая бригада скорой не смогла спасти мужчину — пострадавший скончался на глазах медиков и сотрудников полиции. В одной из комнат квартиры также был найден труп 76-летней пожилой женщины, матери погибшего. На теле женщины не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти. В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту гибели двух человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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