В петербургской квартире найдены тела матери и сына

В Колпино в одной из квартир на улице Ремизова были обнаружены тела 55-летнего мужчины и его 76-летней матери. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«24 апреля около 18:30 жительница дома на улице Ремизова в Колпино вернулась с работы домой и застала жуткую картину. Ее 55-летний супруг лежал на полу в ванной с резаной раной горла, еще живой», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Прибывшая бригада скорой не смогла спасти мужчину — пострадавший скончался на глазах медиков и сотрудников полиции.
В одной из комнат квартиры также был найден труп 76-летней пожилой женщины, матери погибшего. На теле женщины не было обнаружено внешних признаков насильственной смерти. В настоящее время следственные органы проводят проверку по факту гибели двух человек.
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