24 апреля 2025

Свердловчанин оставил без телевидения и интернета два города

© Служба новостей «URA.RU»
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Телевидение и интернет не работали несколько часов
Телевидение и интернет не работали несколько часов Фото:

Пьяный мужчина сел за руль и врезался в опору линии электропередач, что привело к отключению телевидения и интернета у части города Кушвы и всей Верхней Туры (Свердловская область). Недавно суд вынес «Шумахеру» приговор, рассказали в пресс-службе инстанции.

«20 марта Анатолий Потапов сел за руль в нетрезвом состоянии. Проезжая по улице Магистральной, возле дома №21, он не справился с управлением автомобиля и въехал в опору линии электропередач», — следует из сообщения.

Мужчина прошел экспресс-тест с инспекторами ДПС, который дал положительный результат о состоянии опьянения. Нарушителю назначили штраф в 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на полтора года.

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Пьяный мужчина сел за руль и врезался в опору линии электропередач, что привело к отключению телевидения и интернета у части города Кушвы и всей Верхней Туры (Свердловская область). Недавно суд вынес «Шумахеру» приговор, рассказали в пресс-службе инстанции. «20 марта Анатолий Потапов сел за руль в нетрезвом состоянии. Проезжая по улице Магистральной, возле дома №21, он не справился с управлением автомобиля и въехал в опору линии электропередач», — следует из сообщения. Мужчина прошел экспресс-тест с инспекторами ДПС, который дал положительный результат о состоянии опьянения. Нарушителю назначили штраф в 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на полтора года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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