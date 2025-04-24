Свердловчанин оставил без телевидения и интернета два города

Пьяный мужчина сел за руль и врезался в опору линии электропередач, что привело к отключению телевидения и интернета у части города Кушвы и всей Верхней Туры (Свердловская область). Недавно суд вынес «Шумахеру» приговор, рассказали в пресс-службе инстанции.
«20 марта Анатолий Потапов сел за руль в нетрезвом состоянии. Проезжая по улице Магистральной, возле дома №21, он не справился с управлением автомобиля и въехал в опору линии электропередач», — следует из сообщения.
Мужчина прошел экспресс-тест с инспекторами ДПС, который дал положительный результат о состоянии опьянения. Нарушителю назначили штраф в 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на полтора года.
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