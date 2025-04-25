Санаторий богатейшего украинского олигарха перешел в собственность России

Основная часть зданий санатория «Ай-Даниль» в Крыму, ранее принадлежавшая олигарху Ринату Ахметову, была передана в государственную собственность в начале декабря 2024 года. Согласно ЕГРН, ранее объект принадлежал ООО «Санаторно-курортный оздоровительный комплекс (СКОК) „Ай-Даниль“. Об этом сообщает РБК.
«Большая часть строений санатория сменила владельца в начале декабря 2024 года. Ранее о сделке не сообщалось», — сказано в материале издания. Авторы материала сообщают, что санаторно-курортный оздоровительный комплекс был приобретен в федеральную собственность у неких физлиц.
В конце ноября 2024 года имущество санатория перешло во владение трех частных лиц, однако уже 4 декабря их права были аннулированы в связи с исполнением государственного контракта на приобретение комплекса в федеральную собственность. В дальнейшем управление санаторием было передано федеральному казенному предприятию «Ясень».
Басманный районный суд Москвы ранее наложил арест на российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова в рамках расследования уголовного дела о финансировании Вооруженных сил Украины. Уголовное дело о спонсировании терроризма структурами Ахметова начали расследовать еще в 2020 году. Активы украинского олигарха арестовали по ходатайству СК.
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