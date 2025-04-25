Санаторий богатейшего украинского олигарха перешел в собственность России

РБК: бывший санаторий олигарха Ахметова перешел в собственность государства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Основная часть зданий гостиницы принадлежала украинскому бизнесмену
Основная часть зданий гостиницы принадлежала украинскому бизнесмену Фото:

Основная часть зданий санатория «Ай-Даниль» в Крыму, ранее принадлежавшая олигарху Ринату Ахметову, была передана в государственную собственность в начале декабря 2024 года. Согласно ЕГРН, ранее объект принадлежал ООО «Санаторно-курортный оздоровительный комплекс (СКОК) „Ай-Даниль“. Об этом сообщает РБК.

«Большая часть строений санатория сменила владельца в начале декабря 2024 года. Ранее о сделке не сообщалось», — сказано в материале издания. Авторы материала сообщают, что санаторно-курортный оздоровительный комплекс был приобретен в федеральную собственность у неких физлиц.

В конце ноября 2024 года имущество санатория перешло во владение трех частных лиц, однако уже 4 декабря их права были аннулированы в связи с исполнением государственного контракта на приобретение комплекса в федеральную собственность. В дальнейшем управление санаторием было передано федеральному казенному предприятию «Ясень».

Басманный районный суд Москвы ранее наложил арест на российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова в рамках расследования уголовного дела о финансировании Вооруженных сил Украины. Уголовное дело о спонсировании терроризма структурами Ахметова начали расследовать еще в 2020 году.  Активы украинского олигарха арестовали по ходатайству СК.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основная часть зданий санатория «Ай-Даниль» в Крыму, ранее принадлежавшая олигарху Ринату Ахметову, была передана в государственную собственность в начале декабря 2024 года. Согласно ЕГРН, ранее объект принадлежал ООО «Санаторно-курортный оздоровительный комплекс (СКОК) „Ай-Даниль“. Об этом сообщает РБК. «Большая часть строений санатория сменила владельца в начале декабря 2024 года. Ранее о сделке не сообщалось», — сказано в материале издания. Авторы материала сообщают, что санаторно-курортный оздоровительный комплекс был приобретен в федеральную собственность у неких физлиц. В конце ноября 2024 года имущество санатория перешло во владение трех частных лиц, однако уже 4 декабря их права были аннулированы в связи с исполнением государственного контракта на приобретение комплекса в федеральную собственность. В дальнейшем управление санаторием было передано федеральному казенному предприятию «Ясень». Басманный районный суд Москвы ранее наложил арест на российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова в рамках расследования уголовного дела о финансировании Вооруженных сил Украины. Уголовное дело о спонсировании терроризма структурами Ахметова начали расследовать еще в 2020 году.  Активы украинского олигарха арестовали по ходатайству СК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...