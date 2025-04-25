В Курской области российские военные завершают операцию по зачистке населенного пункта Горналь. Об этом сообщает telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».
«Села Поповка (Краснояружский район) и Горналь (Суджанский район) остались последними населенными пунктами в Белгородской и Курской областях, где сохраняется присутствие врага», — говорится в публикации. Военные корреспонденты сообщают, что все потенциальные маршруты продвижения украинских вооруженных сил к населенному пункту постоянно отслеживаются и находятся под постоянным огневым воздействием.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал президенту Владимиру Путину, что в районе Горналя и Олешни продолжается зачистка позиций ВСУ, а штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты ведут бои с противником в самом населенном пункте и прилегающих рощах. По его данным, основные силы ВСУ были сосредоточены именно на этих участках, где площадь боевых действий достигала 4,5 квадратного километра.
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