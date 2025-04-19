Герасимов: в Горнале и Олешне продолжается зачистка от ВСУ

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Российские войска продолжают зачистку Горналя и Олешни от ВСУ
Российские войска продолжают зачистку Горналя и Олешни от ВСУ Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Вблизи населенных пунктов Горналь и Олешня в Курской области продолжается зачистка от ВСУ. Об этом рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

«Завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря», — доложил Герасимов. По его словам, штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты громят подразделения противника на Горнале и в прилегающих к нему рощах. Площадь ведения боевых действия достигает 4,5 квадратного километра. ВСУ сосредоточили на этих участках основные силы.

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Вблизи населенных пунктов Горналь и Олешня в Курской области продолжается зачистка от ВСУ. Об этом рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». «Завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря», — доложил Герасимов. По его словам, штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты громят подразделения противника на Горнале и в прилегающих к нему рощах. Площадь ведения боевых действия достигает 4,5 квадратного километра. ВСУ сосредоточили на этих участках основные силы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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