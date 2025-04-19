Герасимов: в Горнале и Олешне продолжается зачистка от ВСУ

Вблизи населенных пунктов Горналь и Олешня в Курской области продолжается зачистка от ВСУ. Об этом рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».
«Завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря», — доложил Герасимов. По его словам, штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты громят подразделения противника на Горнале и в прилегающих к нему рощах. Площадь ведения боевых действия достигает 4,5 квадратного километра. ВСУ сосредоточили на этих участках основные силы.
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