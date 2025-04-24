Зарплаты программистов взлетели в Свердловской области

В 2025 году свердловские программисты стали получать на 33% больше по сравнению с 2024 годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса для сделок с фрилансерами Solar Staff.
«По итогам периода апрель 2024-го и марта 2025-го наиболее высокие доходы остаются у программистов. В среднем они получают 200 тысяч рублей в месяц. Несмотря на общее снижение доходов фрилансеров, зарплаты программистов показывают рост с 2023 года (+78%)», — говорится в исследовании.
Также на высокие доходы могли рассчитывать маркетологи, их средний доход увеличился на 27% и составил 105,8 тысяч рублей. Копирайтеры в среднем получали 62,2 тысяч рублей (+40%), дизайнеры могли в среднем зарабатывать 64 тысячи рублей.
«Мы видим, что рынок фриланса в регионах становится всё более зрелым. Специалисты выходят за пределы локального спроса и всё активнее работают с компаниями из других регионов. Это приводит к выравниванию доходов между центром и регионами, как минимум в цифровых профессиях», — прокомментировал генеральный директор Solar Staff Владимир Корицкий.
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