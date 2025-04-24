24 апреля 2025

Зарплаты программистов взлетели в Свердловской области

Доход программистов Свердловской области вырос на 33% за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата программистов составляет 200 тысяч рублей
Средняя зарплата программистов составляет 200 тысяч рублей Фото:

В 2025 году свердловские программисты стали получать на 33% больше по сравнению с 2024 годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса для сделок с фрилансерами Solar Staff.

«По итогам периода апрель 2024-го и марта 2025-го наиболее высокие доходы остаются у программистов. В среднем они получают 200 тысяч рублей в месяц. Несмотря на общее снижение доходов фрилансеров, зарплаты программистов показывают рост с 2023 года (+78%)», — говорится в исследовании.

Также на высокие доходы могли рассчитывать маркетологи, их средний доход увеличился на 27% и составил 105,8 тысяч рублей. Копирайтеры в среднем получали 62,2 тысяч рублей (+40%), дизайнеры могли в среднем зарабатывать 64 тысячи рублей.

«Мы видим, что рынок фриланса в регионах становится всё более зрелым. Специалисты выходят за пределы локального спроса и всё активнее работают с компаниями из других регионов. Это приводит к выравниванию доходов между центром и регионами, как минимум в цифровых профессиях», — прокомментировал генеральный директор Solar Staff Владимир Корицкий.

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В 2025 году свердловские программисты стали получать на 33% больше по сравнению с 2024 годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса для сделок с фрилансерами Solar Staff. «По итогам периода апрель 2024-го и марта 2025-го наиболее высокие доходы остаются у программистов. В среднем они получают 200 тысяч рублей в месяц. Несмотря на общее снижение доходов фрилансеров, зарплаты программистов показывают рост с 2023 года (+78%)» , — говорится в исследовании. Также на высокие доходы могли рассчитывать маркетологи, их средний доход увеличился на 27% и составил 105,8 тысяч рублей. Копирайтеры в среднем получали 62,2 тысяч рублей (+40%), дизайнеры могли в среднем зарабатывать 64 тысячи рублей. «Мы видим, что рынок фриланса в регионах становится всё более зрелым. Специалисты выходят за пределы локального спроса и всё активнее работают с компаниями из других регионов. Это приводит к выравниванию доходов между центром и регионами, как минимум в цифровых профессиях», — прокомментировал генеральный директор Solar Staff Владимир Корицкий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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