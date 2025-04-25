В Балашихе (Московская область) взорвался автомобиль. По сообщению telegram-канала Baza, погиб один человек.
«В Балашихе взорвался автомобиль — один человек погиб», — сказано в публикации. По данным журналистов, взрыв произошел возле жилого дома на бульваре Нестерова. Его сила была настолько велика, что тело погибшего отбросило к подъездной двери. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, предположительно установленное в автомобиле.
Корреспондент URA.RU в настоящее время пытается связаться с представителями экстренных служб, чтобы выяснить детали ЧП. Подробности будут опубликованы, как только поступит ответ уполномоченных органов.
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