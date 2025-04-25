Baza: в Балашихе взорвался автомобиль, один человек погиб. Видео

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В Балашихе взорвался автомобиль, один человек погиб
В Балашихе взорвался автомобиль, один человек погиб Фото:

В Балашихе (Московская область) взорвался автомобиль. По сообщению telegram-канала Baza, погиб один человек. 

«В Балашихе взорвался автомобиль — один человек погиб», — сказано в публикации. По данным журналистов, взрыв произошел возле жилого дома на бульваре Нестерова. Его сила была настолько велика, что тело погибшего отбросило к подъездной двери. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, предположительно установленное в автомобиле.

Корреспондент URA.RU в настоящее время пытается связаться с представителями экстренных служб, чтобы выяснить детали ЧП. Подробности будут опубликованы, как только поступит ответ уполномоченных органов. 

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В Балашихе (Московская область) взорвался автомобиль. По сообщению telegram-канала Baza, погиб один человек.  «В Балашихе взорвался автомобиль — один человек погиб», — сказано в публикации. По данным журналистов, взрыв произошел возле жилого дома на бульваре Нестерова. Его сила была настолько велика, что тело погибшего отбросило к подъездной двери. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, предположительно установленное в автомобиле. Корреспондент URA.RU в настоящее время пытается связаться с представителями экстренных служб, чтобы выяснить детали ЧП. Подробности будут опубликованы, как только поступит ответ уполномоченных органов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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