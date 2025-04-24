Первомай челябинцы отметят митингом и автопробегом

День весны и труда в Челябинске отметят проведением митинга-концерта, шествием трудовых коллективов и автопробегом до Екатеринбурга и Перми. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Федерации профсоюзов региона, в программе также запланировали крупные мероприятия в других муниципалитетах.
«Митинг-концерт начнется в парке имени Гагарина Челябинска в 13 часов 30 минут. Выступления начнет кавер-группа, они продолжатся номерами победителей конкурса „Рабочая песня“, — сообщили URA.RU в профсоюзной федерации.
В 15 часов для собравшихся начнут работать аттракционы, пройдут массовые гуляния. Девизом первомайской акции станет «Доблестный труд — гарантия Победы!». Событие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 120-летию профсоюзного движения в России и 35-летию образования Федерации независимых профсоюзов России.
В рамках Первомая состоятся награждения профсоюзных работников и активистов. Праздничные мероприятия стартовали 21 апреля. В Трехгорном пройдет праздник для горожан, где будут работать интерактивные площадки, состоятся мастер-класс «Первомайская веточка», профориентационный квест. В Каслях подготовили легкоатлетическую эстафету.
Миньяр проведет к празднику «Мир! Труд! Май!», в рамках которого запланировано шествие трудовых коллективов. В Аше состоится городская акция по посадке деревьев «Майская яблоня», детский велопробег, концерт «Нам песня строить и жить помогает». В Симе пройдет концертная программа «Победный май». Встречи в коллективах дополнят чествования трудовых династий и наставников, спортивные соревнования для семей с детьми, патриотические молодежные выступления.
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