В Челябинске взлетели цены на участки под застройку

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В Челябинске за две недели цены на землю выросли на 20%
В Челябинске за две недели цены на землю выросли на 20% Фото:

В Челябинске за две недели цены на земельные участки под строительство частных домов выросли на 20% до с 208 до 264 тысяч рублей за сотку. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске за две недели цены на земельные участки снизились в цене на 20% с 208 до 264 тысяч рублей за сотку. Сейчас минимальная стоимость участков составляет 420 тысяч рублей, максимальная — 6 800 000 рублей за участок», — следует из данных на сайте Restate.

В Челябинской области земли продают по 104 тысячи рублей за сотку. С 4 марта по 15 апреля участки в регионе подорожали на 7%, Минимальная стоимость по состоянию на 15 апреля составляет 120 тысяч рублей за участок.

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В Челябинске за две недели цены на земельные участки под строительство частных домов выросли на 20% до с 208 до 264 тысяч рублей за сотку. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске за две недели цены на земельные участки снизились в цене на 20% с 208 до 264 тысяч рублей за сотку. Сейчас минимальная стоимость участков составляет 420 тысяч рублей, максимальная — 6 800 000 рублей за участок», — следует из данных на сайте Restate. В Челябинской области земли продают по 104 тысячи рублей за сотку. С 4 марта по 15 апреля участки в регионе подорожали на 7%, Минимальная стоимость по состоянию на 15 апреля составляет 120 тысяч рублей за участок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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