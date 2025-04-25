В Челябинске взлетели цены на участки под застройку

В Челябинске за две недели цены на земельные участки под строительство частных домов выросли на 20% до с 208 до 264 тысяч рублей за сотку. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске за две недели цены на земельные участки снизились в цене на 20% с 208 до 264 тысяч рублей за сотку. Сейчас минимальная стоимость участков составляет 420 тысяч рублей, максимальная — 6 800 000 рублей за участок», — следует из данных на сайте Restate.
В Челябинской области земли продают по 104 тысячи рублей за сотку. С 4 марта по 15 апреля участки в регионе подорожали на 7%, Минимальная стоимость по состоянию на 15 апреля составляет 120 тысяч рублей за участок.
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