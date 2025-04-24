24 апреля 2025
23 апреля 2025

Полиция поймала лидера треш-блогеров, устроивших дебош в метро Петербурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия
В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия Фото:

Полиция Петербурга задержала лидера группы треш-блогеров, устроивших дебош в вагоне метро. Компания молодых людей 24 апреля снимала на видео распитие алкоголя и приставания в людям в метро. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«В ходе разбирательства было установлено, что происходящее снято в вагоне метро на перегоне между станциями „Лиговский проспект“ и „Площадь Александра Невского-1“. Утром 25 апреля полицейские задержали основного участника „перфоманса“ — 24-летнего уроженца Салехарда, проживающего в городе Пушкино Московской области», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Задержание произошло в съемной квартире на улице Белышева. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.

В ходе мониторинга социальных сетей 24 апреля сотрудники полиции обнаружили видеоконтент, на котором молодые люди ведут себя вызывающе: употребляют алкоголь, пристают к пассажирам и нарушают общественный порядок. Видео было снято самими участниками и размещено в открытом доступе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за хулиганство. Также установлены личности еще двух активных участников дебоша — ими оказались 15-летние жители Санкт-Петербурга. В отношении них уже приняты меры по задержанию.

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Полиция Петербурга задержала лидера группы треш-блогеров, устроивших дебош в вагоне метро. Компания молодых людей 24 апреля снимала на видео распитие алкоголя и приставания в людям в метро. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. «В ходе разбирательства было установлено, что происходящее снято в вагоне метро на перегоне между станциями „Лиговский проспект“ и „Площадь Александра Невского-1“. Утром 25 апреля полицейские задержали основного участника „перфоманса“ — 24-летнего уроженца Салехарда, проживающего в городе Пушкино Московской области», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Задержание произошло в съемной квартире на улице Белышева. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия. В ходе мониторинга социальных сетей 24 апреля сотрудники полиции обнаружили видеоконтент, на котором молодые люди ведут себя вызывающе: употребляют алкоголь, пристают к пассажирам и нарушают общественный порядок. Видео было снято самими участниками и размещено в открытом доступе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за хулиганство. Также установлены личности еще двух активных участников дебоша — ими оказались 15-летние жители Санкт-Петербурга. В отношении них уже приняты меры по задержанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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