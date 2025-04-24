В ХМАО выставили на продажу нефтеперерабатывающий завод за 120 миллионов рублей

В Нефтеюганском районе продают частный мини-нефтеперерабатывающий завод за 120 миллионов рублей. Продавец в разговоре с URA.RU пояснил, что бизнес выставили на продажу из-за смерти управляющего.
«Построенный по проекту и прошедший необходимые экспертизы и сданный в эксплуатацию», — рассказал URA.RU представитель владельца Олег Николаев. Завод решили продать по сниженной цене из-за смерти управляющего, у хозяина нет времени на этот бизнес.
Последние годы НПЗ простаивал, поэтому новому владельцу придется инвестировать, например, потратится на современное оборудование. По словам продавца, объектом уже начали интересоваться иногородние бизнесмены.
Сейчас в регионе выставлены на продажу сразу несколько объектов в сфере топливного бизнеса. Например, ранее URA.RU сообщало, что на федеральной трассе в ХМАО продавали автозаправку с чистой прибылью в миллион рублей. А Компания «Лукойл-Уралнефтепродукт» продавала нефтебазу автотранспортного предприятия с заправкой за 23 миллионов рублей.
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