07 мая 2024

«Лукойл» продает нефтебазу с заправкой в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Салехард, заправка, большегруз, автозаправка, лукойл, азс
«Лукойл» продает нефтебазу с заправкой за 23 млн рублей Фото:

Компания «Лукойл-Уралнефтепродукт» продает нефтебазу автотранспортного предприятия с заправкой в Лангепасе. Комплекс стоит больше 23 миллионов рублей.

«„ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ продает нефтебазу с АЗС в Лангепасе на участке площадью 17,6 тысяч квадратных метров. Стоимость комплекса, в который входит 12 резервуаров, шесть емкостей для нефтепродуктов и пять топливных колонок, составляет 23 028 000 рублей», — сообщил организатор торгов.

Топливный парк состоит из 12 резервуаров и шести емкостей для нефтепродуктов. Также на территории расположены операторное и насосное помещения, склады масел и смазочных материалов и пять топливных колонок. Прежде станция обслуживала технику Лангепасского управления технологического транспорта.

Ранее URA.RU писало, что на автодороге «Югра» между Сургутом и Нижневартовском продается АЗС с двухэтажным мотелем. Придорожный комплекс стоит 20 миллионов рублей.

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Компания «Лукойл-Уралнефтепродукт» продает нефтебазу автотранспортного предприятия с заправкой в Лангепасе. Комплекс стоит больше 23 миллионов рублей. «„ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ продает нефтебазу с АЗС в Лангепасе на участке площадью 17,6 тысяч квадратных метров. Стоимость комплекса, в который входит 12 резервуаров, шесть емкостей для нефтепродуктов и пять топливных колонок, составляет 23 028 000 рублей», — сообщил организатор торгов. Топливный парк состоит из 12 резервуаров и шести емкостей для нефтепродуктов. Также на территории расположены операторное и насосное помещения, склады масел и смазочных материалов и пять топливных колонок. Прежде станция обслуживала технику Лангепасского управления технологического транспорта. Ранее URA.RU писало, что на автодороге «Югра» между Сургутом и Нижневартовском продается АЗС с двухэтажным мотелем. Придорожный комплекс стоит 20 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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