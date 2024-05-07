«Лукойл» продает нефтебазу с заправкой в ХМАО

Компания «Лукойл-Уралнефтепродукт» продает нефтебазу автотранспортного предприятия с заправкой в Лангепасе. Комплекс стоит больше 23 миллионов рублей.
«„ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“ продает нефтебазу с АЗС в Лангепасе на участке площадью 17,6 тысяч квадратных метров. Стоимость комплекса, в который входит 12 резервуаров, шесть емкостей для нефтепродуктов и пять топливных колонок, составляет 23 028 000 рублей», — сообщил организатор торгов.
Топливный парк состоит из 12 резервуаров и шести емкостей для нефтепродуктов. Также на территории расположены операторное и насосное помещения, склады масел и смазочных материалов и пять топливных колонок. Прежде станция обслуживала технику Лангепасского управления технологического транспорта.
Ранее URA.RU писало, что на автодороге «Югра» между Сургутом и Нижневартовском продается АЗС с двухэтажным мотелем. Придорожный комплекс стоит 20 миллионов рублей.
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