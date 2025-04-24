В ЯНАО объявили даты весенней охоты на гусей и уток

На Ямале объявили официальные сроки весенней охоты на водоплавающую дичь. В 2025 году сезон откроется на несколько дней позже по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается на сайте Департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО.
«Весенняя охота на водоплавающую, боровую дичь и серую ворону на Ямале будет проходить в три этапа: с 16 по 25 мая южнее 65° северной широты, с 23 мая по 1 июня от 65° до 67° северной широты, и с 27 мая по 5 июня севернее 67° северной широты.», — сообщают в окружном Департаменте природных ресурсов.
Каждый охотник может добыть до 10 гусей, 30 селезней уток, 3 глухаря, 5 тетеревов и 5 серых ворон. Заявление на получение разрешения можно подать лично в пунктах приема заявлений, адреса которых указаны на официальном сайте Департамента природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ранее URA.RU сообщало, что решение об установлении сроков весенней охоты обсудили на заседании Общественного совета при департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО. А также как определяются сроки охоты.
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