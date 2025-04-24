24 апреля 2025

В ЯНАО объявили даты весенней охоты на гусей и уток

Весенняя охота на птиц в ЯНАО начнется позже, чем в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Весенняя охота 2025: правила и сроки на Ямале
Весенняя охота 2025: правила и сроки на Ямале Фото:

На Ямале объявили официальные сроки весенней охоты на водоплавающую дичь.  В 2025 году сезон откроется на несколько дней позже по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается на сайте Департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО. 

«Весенняя охота на водоплавающую, боровую дичь и серую ворону на Ямале будет проходить в три этапа: с 16 по 25 мая южнее 65° северной широты, с 23 мая по 1 июня от 65° до 67° северной широты, и с 27 мая по 5 июня севернее 67° северной широты.», — сообщают в окружном Департаменте природных ресурсов. 

 Каждый охотник может добыть до 10 гусей, 30 селезней уток, 3 глухаря, 5 тетеревов и 5 серых ворон. Заявление на получение разрешения можно подать лично в пунктах приема заявлений, адреса которых указаны на официальном сайте Департамента природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Ранее URA.RU сообщало, что решение об установлении сроков весенней охоты обсудили на заседании Общественного совета при департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО. А также как определяются сроки охоты.

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На Ямале объявили официальные сроки весенней охоты на водоплавающую дичь.  В  2025 году сезон откроется на несколько дней позже по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается на сайте Департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО.  «Весенняя охота на водоплавающую, боровую дичь и серую ворону на Ямале будет проходить в три этапа: с 16 по 25 мая южнее 65° северной широты, с 23 мая по 1 июня от 65° до 67° северной широты, и с 27 мая по 5 июня севернее 67° северной широты.», — сообщают в окружном Департаменте природных ресурсов.   Каждый охотник может добыть до 10 гусей, 30 селезней уток, 3 глухаря, 5 тетеревов и 5 серых ворон. Заявление на получение разрешения можно подать лично в пунктах приема заявлений, адреса которых указаны на официальном сайте Департамента природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа.  Ранее URA.RU сообщало, что решение об установлении сроков весенней охоты обсудили на заседании Общественного совета при департаменте природных ресурсов и экологии ЯНАО. А также как определяются сроки охоты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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