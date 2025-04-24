В Курганской области ищут перевозчиков на три маршрута

В Курганской области объявил о начале открытого конкурса на право осуществления перевозок по трем межмуниципальным маршрутам. Речь идет о направлениях №232 Курган — Большое Чаусово, №572 Варгаши — Курган и №574 Курган — Ошурково. Об этом сообщает департамент экономического развития по области.
«Предмет открытого конкурса: право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок», — пишет департамент. Заявки от заинтересованных перевозчиков будут приниматься до 22 мая (10:00). Итоги конкурса будут подведены не позднее 18 июня.
Ранее URA.RU сообщало, что часть автобусов Кургана переведут на летнее расписание. Добавятся маршруты до садоводств.
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