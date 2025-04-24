24 апреля 2025

В Курганской области ищут перевозчиков на три маршрута

© Служба новостей «URA.RU»
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Итоги конкурса будут подведены не позднее 18 июня
Итоги конкурса будут подведены не позднее 18 июня Фото:

В Курганской области объявил о начале открытого конкурса на право осуществления перевозок по трем межмуниципальным маршрутам. Речь идет о направлениях №232 Курган — Большое Чаусово, №572 Варгаши — Курган и №574 Курган — Ошурково. Об этом сообщает департамент экономического развития по области.

«Предмет открытого конкурса: право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок», — пишет департамент. Заявки от заинтересованных перевозчиков будут приниматься до 22 мая (10:00). Итоги конкурса будут подведены не позднее 18 июня.

Ранее URA.RU сообщало, что часть автобусов Кургана переведут на летнее расписание. Добавятся маршруты до садоводств.

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В Курганской области объявил о начале открытого конкурса на право осуществления перевозок по трем межмуниципальным маршрутам. Речь идет о направлениях №232 Курган — Большое Чаусово, №572 Варгаши — Курган и №574 Курган — Ошурково. Об этом сообщает департамент экономического развития по области. «Предмет открытого конкурса: право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок», — пишет департамент. Заявки от заинтересованных перевозчиков будут приниматься до 22 мая (10:00). Итоги конкурса будут подведены не позднее 18 июня. Ранее URA.RU сообщало, что часть автобусов Кургана переведут на летнее расписание. Добавятся маршруты до садоводств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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