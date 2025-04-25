ЕР завершила прием кандидатов на праймериз: кто ожидается на выборах в курганскую облдуму

В Курганской области завершен этап подачи заявлений на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выборам в облдуму. Сами праймериз пройдут с 19 по 26 мая, а пока URA.RU подводит итоги выдвижения кандидатов, в числе которых как действующие депутаты, так и новые сильные фигуры, включая участников СВО и представителей крупного бизнеса.
Депутаты на переизбрание: кто не хочет лишаться мандата
Из действующего состава Курганской областной думы о своем участии в праймериз заявили 2 единоросс. Среди них: спикер Дмитрий Фролов, сенатор СФ Сергей Муратов, бизнесмены Олег Логинов (директор ООО «Логиново») и Дмитрий Ильтяков (владелец компании «Велес»), Марат Исламов (агрохолдинг «Кургансемена»), а также руководитель регисполкома ЕР Родион Вяткин, Владимир Казаков (АО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования»), Евгений Кафеев (банк «Кетовский»), бизнесмен-аграрий Александр Обласов, Олег Попов (АО «Газпром газораспределение Курган»), Валерий Порубов (ООО «Шадринский домостроительный комбинат №2) и Максим Харлов (ОАО „Заурал-Лес“).
Также в списке: Татьяна Хильчук (медиахолдинг «Область45»), Роман Хохлов (Социальный фонд России в Юргамышском округе), Александр Черняк («МобиДик»), Вадим Шумков (руководитель Социального фонда по Курганской области), Федор Ярославцев, Сергей Максимов (МАУ «Дворец культуры» в Шадринске), Андрей Шиншин (бизнесмен из строительной сферы), Константин Гладковский (представитель ветеранов войны в Афганистане) и Ольга Баланчук — экс-директор гимназии №47.
Однако, по данным источников URA.RU, некоторые из них могут столкнуться с трудностями. Так, Ольга Баланчук была согласована по незнакомому и неудобному для себя округу, что может сказаться на итогах праймериз и выборов. «Шиншин попал в обстоятельства, которые могут ему помешать занять мандат, но намерен участвовать и победить. Поддержка у него есть. К Гладковскому у избирателей и властей накопились вопросы», — отмечают они.
Новые лица с большими шансами
Среди новичков особое внимание к представителям крупного бизнеса. В списках:
- строитель Роман Романович, уже имевший опыт в муниципальной политике;
- аграрий Вячеслав Немиров, владелец группы компаний «Немиров», один из богатейших людей региона;
- застройщик Евгений Сергеев («СК Атлант»), которого прочат в думу как представителя команды девелоперов;
- представитель семьи Парышевых Сергей Парышев, исполнительный директор «Курганстальмоста». Его участие, по данным источников URA.RU, лоббировалось на высоком уровне. Компания поставляет продукцию по всей стране, имеет госзаказы на строительство школ и детсадов.
Ожидается, что произойдет небольшая ротация и в «медицинском составе» парламента: начальник Курганского госпиталя для ветеранов Владимир Семенов может заменить действующего депутата-врача Гиви Сепиашвили. У Семенова, по данным источников, есть сильные покровители и лоббисты.
Ветераны СВО: план под угрозой
На текущий момент в праймериз ЕР участвуют два ветерана СВО: доброволец казачьей бригады «Дон» Александр Пылков, а также чиновник Дмитрий Исаев. По информации URA.RU, оба имеют реальные шансы на прохождение в парламент. Кроме общественной поддержки, у них есть преимущество: партия начисляет участникам СВО плюс 25% к итогам электронного голосования.
Источники URA.RU, связанные с правительством региона, отмечали, что федеральная установка требует включения в списки минимум трех-четырех ветеранов, что составляет около 10% от состава облдумы. Собеседники агентства не исключают, что в список будут добавлены еще один или два участника спецоперации.
Кто из единороссов не войдет в новый состав думы
Ряд известных депутатов не пойдут на новый срок. Среди них преимущественно оптные политики-аграрии: Владимир Алейников (Макушинский округ №16); Владимир Сажин (Шумихинский округ №11); Александр Брюханов (Шадринский округ №8); Валерий Сусляков (также округ №8). Также нет в списках праймериз представителя РЖД — руководителя Курганского филиала профсоюза железнодорожников Сергея Поваренко
Партия меняет состав, но риски остаются
Политолог Сергей Ширяев ранее отмечал, что «Единая Россия» в регионе сталкивается с вызовами. Среди них — кадровый голод и усталость избирателей от прежних лиц: «Есть округа, где наблюдается запрос на обновление. Это может сыграть против ряда действующих депутатов». Важным фактором также станет социально-экономическая обстановка: рост цен и инфляция, по мнению эксперта, могут повлиять на электоральное поведение, особенно в депрессивных районах области.
Предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая в электронном формате. Его итоги будут подведены не позднее 28 мая. Выборы в Курганскую областную думу состоятся 14 сентября 2025 года. В нашем сюжете вы найдете всю актуальную информацию о выборах. Следите, чтобы узнать больше о главных интригах и неожиданных поворотах региональной политики.
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