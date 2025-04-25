ЕР завершила прием кандидатов на праймериз: кто ожидается на выборах в курганскую облдуму

В Кургане завершилась регистрация на предварительном голосовании ЕР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Курганской области завершился первый этап праймериз «Единой России».
В Курганской области завершился первый этап праймериз «Единой России». Фото:
новость из сюжета
Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

В Курганской области завершен этап подачи заявлений на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выборам в облдуму. Сами праймериз пройдут с 19 по 26 мая, а пока URA.RU подводит итоги выдвижения кандидатов, в числе которых как действующие депутаты, так и новые сильные фигуры, включая участников СВО и представителей крупного бизнеса.

Депутаты на переизбрание: кто не хочет лишаться мандата

Из действующего состава Курганской областной думы о своем участии в праймериз заявили 2 единоросс. Среди них: спикер Дмитрий Фролов, сенатор СФ Сергей Муратов, бизнесмены Олег Логинов (директор ООО «Логиново») и Дмитрий Ильтяков (владелец компании «Велес»), Марат Исламов (агрохолдинг «Кургансемена»), а также руководитель регисполкома ЕР Родион Вяткин, Владимир Казаков (АО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования»), Евгений Кафеев (банк «Кетовский»), бизнесмен-аграрий Александр Обласов, Олег Попов (АО «Газпром газораспределение Курган»), Валерий Порубов (ООО «Шадринский домостроительный комбинат №2) и Максим Харлов (ОАО „Заурал-Лес“).

Также в списке: Татьяна Хильчук (медиахолдинг «Область45»), Роман Хохлов (Социальный фонд России в Юргамышском округе), Александр Черняк («МобиДик»), Вадим Шумков (руководитель Социального фонда по Курганской области), Федор Ярославцев, Сергей Максимов (МАУ «Дворец культуры» в Шадринске), Андрей Шиншин (бизнесмен из строительной сферы), Константин Гладковский (представитель ветеранов войны в Афганистане) и Ольга Баланчук — экс-директор гимназии №47.

Однако, по данным источников URA.RU, некоторые из них могут столкнуться с трудностями. Так, Ольга Баланчук была согласована по незнакомому и неудобному для себя округу, что может сказаться на итогах праймериз и выборов. «Шиншин попал в обстоятельства, которые могут ему помешать занять мандат, но намерен участвовать и победить. Поддержка у него есть. К Гладковскому у избирателей и властей накопились вопросы», — отмечают они.

Новые лица с большими шансами

Среди новичков особое внимание к представителям крупного бизнеса. В списках:

  • строитель Роман Романович, уже имевший опыт в муниципальной политике;
  • аграрий Вячеслав Немиров, владелец группы компаний «Немиров», один из богатейших людей региона;
  • застройщик Евгений Сергеев («СК Атлант»), которого прочат в думу как представителя команды девелоперов;
  • представитель семьи Парышевых Сергей Парышев, исполнительный директор «Курганстальмоста». Его участие, по данным источников URA.RU, лоббировалось на высоком уровне. Компания поставляет продукцию по всей стране, имеет госзаказы на строительство школ и детсадов.

Ожидается, что произойдет небольшая ротация и в «медицинском составе» парламента: начальник Курганского госпиталя для ветеранов Владимир Семенов может заменить действующего депутата-врача Гиви Сепиашвили. У Семенова, по данным источников, есть сильные покровители и лоббисты.

Ветераны СВО: план под угрозой

На текущий момент в праймериз ЕР участвуют два ветерана СВО: доброволец казачьей бригады «Дон» Александр Пылков, а также чиновник Дмитрий Исаев. По информации URA.RU, оба имеют реальные шансы на прохождение в парламент. Кроме общественной поддержки, у них есть преимущество: партия начисляет участникам СВО плюс 25% к итогам электронного голосования.

Источники URA.RU, связанные с правительством региона, отмечали, что федеральная установка требует включения в списки минимум трех-четырех ветеранов, что составляет около 10% от состава облдумы. Собеседники агентства не исключают, что в список будут добавлены еще один или два участника спецоперации.

Кто из единороссов не войдет в новый состав думы

Ряд известных депутатов не пойдут на новый срок. Среди них преимущественно оптные политики-аграрии: Владимир Алейников (Макушинский округ №16); Владимир Сажин (Шумихинский округ №11); Александр Брюханов (Шадринский округ №8); Валерий Сусляков (также округ №8). Также нет в списках праймериз представителя РЖД — руководителя Курганского филиала профсоюза железнодорожников Сергея Поваренко

Партия меняет состав, но риски остаются

Политолог Сергей Ширяев ранее отмечал, что «Единая Россия» в регионе сталкивается с вызовами. Среди них — кадровый голод и усталость избирателей от прежних лиц: «Есть округа, где наблюдается запрос на обновление. Это может сыграть против ряда действующих депутатов». Важным фактором также станет социально-экономическая обстановка: рост цен и инфляция, по мнению эксперта, могут повлиять на электоральное поведение, особенно в депрессивных районах области.

Предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая в электронном формате. Его итоги будут подведены не позднее 28 мая. Выборы в Курганскую областную думу состоятся 14 сентября 2025 года. В нашем сюжете вы найдете всю актуальную информацию о выборах. Следите, чтобы узнать больше о главных интригах и неожиданных поворотах региональной политики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области завершен этап подачи заявлений на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выборам в облдуму. Сами праймериз пройдут с 19 по 26 мая, а пока URA.RU подводит итоги выдвижения кандидатов, в числе которых как действующие депутаты, так и новые сильные фигуры, включая участников СВО и представителей крупного бизнеса. Депутаты на переизбрание: кто не хочет лишаться мандата Из действующего состава Курганской областной думы о своем участии в праймериз заявили 2 единоросс. Среди них: спикер Дмитрий Фролов, сенатор СФ Сергей Муратов, бизнесмены Олег Логинов (директор ООО «Логиново») и Дмитрий Ильтяков (владелец компании «Велес»), Марат Исламов (агрохолдинг «Кургансемена»), а также руководитель регисполкома ЕР Родион Вяткин, Владимир Казаков (АО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования»), Евгений Кафеев (банк «Кетовский»), бизнесмен-аграрий Александр Обласов, Олег Попов (АО «Газпром газораспределение Курган»), Валерий Порубов (ООО «Шадринский домостроительный комбинат №2) и Максим Харлов (ОАО „Заурал-Лес“). Также в списке: Татьяна Хильчук (медиахолдинг «Область45»), Роман Хохлов (Социальный фонд России в Юргамышском округе), Александр Черняк («МобиДик»), Вадим Шумков (руководитель Социального фонда по Курганской области), Федор Ярославцев, Сергей Максимов (МАУ «Дворец культуры» в Шадринске), Андрей Шиншин (бизнесмен из строительной сферы), Константин Гладковский (представитель ветеранов войны в Афганистане) и Ольга Баланчук — экс-директор гимназии №47. Однако, по данным источников URA.RU, некоторые из них могут столкнуться с трудностями. Так, Ольга Баланчук была согласована по незнакомому и неудобному для себя округу, что может сказаться на итогах праймериз и выборов. «Шиншин попал в обстоятельства, которые могут ему помешать занять мандат, но намерен участвовать и победить. Поддержка у него есть. К Гладковскому у избирателей и властей накопились вопросы», — отмечают они. Новые лица с большими шансами Среди новичков особое внимание к представителям крупного бизнеса. В списках: Ожидается, что произойдет небольшая ротация и в «медицинском составе» парламента: начальник Курганского госпиталя для ветеранов Владимир Семенов может заменить действующего депутата-врача Гиви Сепиашвили. У Семенова, по данным источников, есть сильные покровители и лоббисты. Ветераны СВО: план под угрозой На текущий момент в праймериз ЕР участвуют два ветерана СВО: доброволец казачьей бригады «Дон» Александр Пылков, а также чиновник Дмитрий Исаев. По информации URA.RU, оба имеют реальные шансы на прохождение в парламент. Кроме общественной поддержки, у них есть преимущество: партия начисляет участникам СВО плюс 25% к итогам электронного голосования. Источники URA.RU, связанные с правительством региона, отмечали, что федеральная установка требует включения в списки минимум трех-четырех ветеранов, что составляет около 10% от состава облдумы. Собеседники агентства не исключают, что в список будут добавлены еще один или два участника спецоперации. Кто из единороссов не войдет в новый состав думы Ряд известных депутатов не пойдут на новый срок. Среди них преимущественно оптные политики-аграрии: Владимир Алейников (Макушинский округ №16); Владимир Сажин (Шумихинский округ №11); Александр Брюханов (Шадринский округ №8); Валерий Сусляков (также округ №8). Также нет в списках праймериз представителя РЖД — руководителя Курганского филиала профсоюза железнодорожников Сергея Поваренко Партия меняет состав, но риски остаются Политолог Сергей Ширяев ранее отмечал, что «Единая Россия» в регионе сталкивается с вызовами. Среди них — кадровый голод и усталость избирателей от прежних лиц: «Есть округа, где наблюдается запрос на обновление. Это может сыграть против ряда действующих депутатов». Важным фактором также станет социально-экономическая обстановка: рост цен и инфляция, по мнению эксперта, могут повлиять на электоральное поведение, особенно в депрессивных районах области. Предварительное голосование пройдет с 19 по 25 мая в электронном формате. Его итоги будут подведены не позднее 28 мая. Выборы в Курганскую областную думу состоятся 14 сентября 2025 года. В нашем сюжете вы найдете всю актуальную информацию о выборах. Следите, чтобы узнать больше о главных интригах и неожиданных поворотах региональной политики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...