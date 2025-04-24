Тюменцев предупредили об опасной погоде

В МЧС советуют не находятся вблизи рекламных щитов
В Тюмени 26 апреля ожидаются дожди, грозы и ветер с порывами до 18 метров секунду. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Тюменской области.
«На юге Тюменской области 26 апреля днем ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, днем при грозе порывы будут доходить 15-18 м/с», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники МЧС рекомендуют быть осторожными, находясь около остановок и рекламных щитов. На дорогах советуют снизить скорость.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!