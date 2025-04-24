24 апреля 2025

Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюмени 26 апреля ожидаются дожди и ветер с порывами 18 метров секунду
© Служба новостей «URA.RU»
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В МЧС советуют не находятся вблизи рекламных щитов
В МЧС советуют не находятся вблизи рекламных щитов Фото:

В Тюмени 26 апреля ожидаются дожди, грозы и ветер с порывами до 18 метров секунду. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Тюменской области.

«На юге Тюменской области 26 апреля днем ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, днем при грозе порывы будут доходить 15-18 м/с», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники МЧС рекомендуют быть осторожными, находясь около остановок и рекламных щитов. На дорогах советуют снизить скорость.

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В Тюмени 26 апреля ожидаются дожди, грозы и ветер с порывами до 18 метров секунду. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Тюменской области. «На юге Тюменской области 26 апреля днем ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, днем при грозе порывы будут доходить 15-18 м/с», — сообщили в ведомстве. Сотрудники МЧС рекомендуют быть осторожными, находясь около остановок и рекламных щитов. На дорогах советуют снизить скорость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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