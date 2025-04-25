RT показал видео с архивными фото встречи войск СССР и США на Эльбе в 1945 году

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На Эльбе военнослужащие армии СССР пожали руки американским солдатам
На Эльбе военнослужащие армии СССР пожали руки американским солдатам Фото:
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В сети появился видеоролик, содержащий архивные фотографии, запечатлевшие встречу советских и американских войск на Эльбе в 1945 году. Соответствующие кадры опубликовал телеканал RT. 

«RT опубликовал видеоролик с архивными фотографиями встречи с союзными войсками на реке Эльбе в апреле 1945 года, которые „оживили“ с помощью нейросетей», — передает телеканал. Там добавили, что использование «оживленных» фотографий позволило передать особую атмосферу этой встречи, символизировавшей скорое завершение Великой Отечественной войны.

В видеоролике показаны военнослужащие двух армий, которые первыми обменялись рукопожатием. Это лейтенант Александр Сильвашко и старший сержант Григорий Голобородько — со стороны Красной армии, лейтенант Альфред Бак Котцебу и рядовой Джозеф Джо Половски — со стороны армии США.

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В сети появился видеоролик, содержащий архивные фотографии, запечатлевшие встречу советских и американских войск на Эльбе в 1945 году. Соответствующие кадры опубликовал телеканал RT.  «RT опубликовал видеоролик с архивными фотографиями встречи с союзными войсками на реке Эльбе в апреле 1945 года, которые „оживили“ с помощью нейросетей», — передает телеканал. Там добавили, что использование «оживленных» фотографий позволило передать особую атмосферу этой встречи, символизировавшей скорое завершение Великой Отечественной войны. В видеоролике показаны военнослужащие двух армий, которые первыми обменялись рукопожатием. Это лейтенант Александр Сильвашко и старший сержант Григорий Голобородько — со стороны Красной армии, лейтенант Альфред Бак Котцебу и рядовой Джозеф Джо Половски — со стороны армии США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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