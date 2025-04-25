RT показал видео с архивными фото встречи войск СССР и США на Эльбе в 1945 году

В сети появился видеоролик, содержащий архивные фотографии, запечатлевшие встречу советских и американских войск на Эльбе в 1945 году. Соответствующие кадры опубликовал телеканал RT.
«RT опубликовал видеоролик с архивными фотографиями встречи с союзными войсками на реке Эльбе в апреле 1945 года, которые „оживили“ с помощью нейросетей», — передает телеканал. Там добавили, что использование «оживленных» фотографий позволило передать особую атмосферу этой встречи, символизировавшей скорое завершение Великой Отечественной войны.
В видеоролике показаны военнослужащие двух армий, которые первыми обменялись рукопожатием. Это лейтенант Александр Сильвашко и старший сержант Григорий Голобородько — со стороны Красной армии, лейтенант Альфред Бак Котцебу и рядовой Джозеф Джо Половски — со стороны армии США.
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