Челябинский губернатор Текслер собрал антитеррористическую комиссию перед 9 мая

Губернатор Алексей Текслер перед Днем Победы провел заседание антитеррористической комиссии Челябинской области. Текслер напомнил об ответственности каждого должностного лица за порядок и безопасность массовых мероприятиях, сообщает пресс-служба областного правительства.
«Важно обеспечить безопасность всех торжественных мероприятий с учетом их массовости. Напоминаю об ответственности каждого должностного лица, задействованного в обеспечении общественного порядка и выполнении мероприятий антитеррористической защиты», — обратил внимание Текслер. Его слова цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
В этом году впервые за последние несколько лет в Челябинской области пройдут шествия «Бессмертного полка». Поэтому безопасности подобных массовых мероприятий важно уделить особое внимание, добавил глава региона. В Магнитогорске ранее сообщили подробности проведения акции.
На заседании антитеррористической комиссии также затрагивался вопрос безопасности массового отдыха детей во время летних каникул. Отдельно комиссия рассмотрела планы по противодействию идеологии терроризма.
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