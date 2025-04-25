Арестован бывший глава свердловского Росимущества. Видео

25 апреля 2025 в 15:40 Размер текста - 17 +

Зубенко арестовали в зале суда (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу бывшего главу свердловского Росимущества Сергея Зубенко. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Выслушав доводы сторон, суд постановил отправить Зубенко под стражу до 20 июня», — зачитал судья. Решение, вероятно, будет обжаловано. Операцию по задержанию силовики провели накануне. Экс-главу областного филиала Росимущества подозревают в получении крупной взятки. Отстранение от должности Зубенко в ноябре 2024-го является следствием масштабной проверки Минфина РФ. Отставку объяснили «ненадлежащим исполнением должностных обязанностей», которое выразилось в неисполнении указания руководителя Росимущества. На его замену пришел курганец Дмитрий Шалгин, ранее занимавший аналогичную должность в Астраханской области. Зубенко возглавил свердловское управление Росимущества в декабре 2021 года, сменив Алексея Рогова. Почти сразу он инициировал большую ревизию старых сделок, полагая, что годами в Свердловской области существовала коррупционная схема по переводу федеральной земли в частную собственность под застройку. Бизнесмены, которых это коснулось, посчитали, что Зубенко банально переделывает рынок, и просили силовиков проверить, не превышает ли он полномочия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу бывшего главу свердловского Росимущества Сергея Зубенко. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Выслушав доводы сторон, суд постановил отправить Зубенко под стражу до 20 июня», — зачитал судья. Решение, вероятно, будет обжаловано. Операцию по задержанию силовики провели накануне. Экс-главу областного филиала Росимущества подозревают в получении крупной взятки. Отстранение от должности Зубенко в ноябре 2024-го является следствием масштабной проверки Минфина РФ. Отставку объяснили «ненадлежащим исполнением должностных обязанностей», которое выразилось в неисполнении указания руководителя Росимущества. На его замену пришел курганец Дмитрий Шалгин, ранее занимавший аналогичную должность в Астраханской области. Зубенко возглавил свердловское управление Росимущества в декабре 2021 года, сменив Алексея Рогова. Почти сразу он инициировал большую ревизию старых сделок, полагая, что годами в Свердловской области существовала коррупционная схема по переводу федеральной земли в частную собственность под застройку. Бизнесмены, которых это коснулось, посчитали, что Зубенко банально переделывает рынок, и просили силовиков проверить, не превышает ли он полномочия.