Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу бывшего главу свердловского Росимущества Сергея Зубенко. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Выслушав доводы сторон, суд постановил отправить Зубенко под стражу до 20 июня», — зачитал судья. Решение, вероятно, будет обжаловано.
Операцию по задержанию силовики провели накануне. Экс-главу областного филиала Росимущества подозревают в получении крупной взятки.
Отстранение от должности Зубенко в ноябре 2024-го является следствием масштабной проверки Минфина РФ. Отставку объяснили «ненадлежащим исполнением должностных обязанностей», которое выразилось в неисполнении указания руководителя Росимущества. На его замену пришел курганец Дмитрий Шалгин, ранее занимавший аналогичную должность в Астраханской области.
Зубенко возглавил свердловское управление Росимущества в декабре 2021 года, сменив Алексея Рогова. Почти сразу он инициировал большую ревизию старых сделок, полагая, что годами в Свердловской области существовала коррупционная схема по переводу федеральной земли в частную собственность под застройку. Бизнесмены, которых это коснулось, посчитали, что Зубенко банально переделывает рынок, и просили силовиков проверить, не превышает ли он полномочия.
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