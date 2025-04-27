У свердловского атамана нашли израильское гражданство

У атамана «Арамильской слободы» Стародубцева нашли гражданство Израиля

28 апреля 2025 в 11:51 Размер текста - 17 +

Василий Стародубцев является атаманом «Арамильской слободы» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У атамана Хуторского казачьего общества «Арамильская слобода» (Свердловская область) Василия Стародубцева нашли двойное гражданство. Как сообщили URA.RU сразу два инсайдера, кроме российского казак имеет израильский паспорт. Впрочем, сам он эту информацию опроверг. «У Стародубцева есть гражданство Израиля, оно у него давно. Это вообще нонсенс: казаки приравниваются к самым главным патриотам, их основная обязанность — защита Родины. А как может Родину защищать человек, у которого двойное гражданство?» — недоумевает один из собеседников агентства. Второй подтвердил, что у атамана есть израильский паспорт. Якобы он получил его несколько лет назад по линии своей бабушки. Сам Стародубцев заявил агентству, что второго гражданства не имеет. «Вы [попробуйте] получите израильское гражданство. Я сдавал ДНК, у меня 93% русские [корни]», — сообщил агентству атаман. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У атамана Хуторского казачьего общества «Арамильская слобода» (Свердловская область) Василия Стародубцева нашли двойное гражданство. Как сообщили URA.RU сразу два инсайдера, кроме российского казак имеет израильский паспорт. Впрочем, сам он эту информацию опроверг. «У Стародубцева есть гражданство Израиля, оно у него давно. Это вообще нонсенс: казаки приравниваются к самым главным патриотам, их основная обязанность — защита Родины. А как может Родину защищать человек, у которого двойное гражданство?» — недоумевает один из собеседников агентства. Второй подтвердил, что у атамана есть израильский паспорт. Якобы он получил его несколько лет назад по линии своей бабушки. Сам Стародубцев заявил агентству, что второго гражданства не имеет. «Вы [попробуйте] получите израильское гражданство. Я сдавал ДНК, у меня 93% русские [корни]», — сообщил агентству атаман.