24 апреля 2025

Тюменских заключенных будут поить компотом за полмиллиона рублей

Для заключенных в Тюмени закупили сухофрукты на 600 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Планируют закупить курагу, яблоки и груши
Планируют закупить курагу, яблоки и груши Фото:

Для заключенных тюменских исправительных колоний на 600 тысяч рублей закупили сухофруктов, из которых планируют делать компот. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Наименование предмета закупка: Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа — смесь сушеных фруктов. Начальная цена закупки: 600 150 рублей», — написано в сообщении.

Всего планируют закупить порядка пяти тонн сухого компота. В него войдут сухофрукты из яблока, груши, кураги и чернослива.

Ранее тюменские онлайн-магазины предоставляли возможность местным заключенным приобрести деликатесы. Среди них бастурма, красная икра и сушеная рыба.

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Для заключенных тюменских исправительных колоний на 600 тысяч рублей закупили сухофруктов, из которых планируют делать компот. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Наименование предмета закупка: Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа — смесь сушеных фруктов. Начальная цена закупки: 600 150 рублей», — написано в сообщении. Всего планируют закупить порядка пяти тонн сухого компота. В него войдут сухофрукты из яблока, груши, кураги и чернослива. Ранее тюменские онлайн-магазины предоставляли возможность местным заключенным приобрести деликатесы. Среди них бастурма, красная икра и сушеная рыба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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