Тюменских заключенных будут поить компотом за полмиллиона рублей

Для заключенных тюменских исправительных колоний на 600 тысяч рублей закупили сухофруктов, из которых планируют делать компот. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
«Наименование предмета закупка: Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа — смесь сушеных фруктов. Начальная цена закупки: 600 150 рублей», — написано в сообщении.
Всего планируют закупить порядка пяти тонн сухого компота. В него войдут сухофрукты из яблока, груши, кураги и чернослива.
Ранее тюменские онлайн-магазины предоставляли возможность местным заключенным приобрести деликатесы. Среди них бастурма, красная икра и сушеная рыба.
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