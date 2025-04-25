В Челябинской области остро не хватает курьеров

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Спрос на курьеров за год вырос вдвое, а средний заработок достиг 92 тысяч рублей
Спрос на курьеров за год вырос вдвое, а средний заработок достиг 92 тысяч рублей Фото:

В Челябинской области в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на курьеров вырос на 86%. При этом средняя зарплата у специалистов в данной отрасли достигла 92 тысяч рублей в месяц, сообщается на сайте «Авито Работа».

«В Челябинской области в первом квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года значительнее всего вырос спрос на курьеров — на 86%. В первом квартале 2025 года их зарплаты в среднем составили 92 тысячи рублей в месяц при полном рабочем дне», — рассказали в пресс-службе «Авито Работа».

Как отметили в пресс-службе, спрос на курьеров закономерен, ведь чем больше товаров продается онлайн, тем выше потребность в их доставке покупателям. Курьеры занимаются доставкой товаров от складов или пунктов выдачи заказов до клиентов.

На втором месте по росту востребованности — профессия сортировщика. Такие работники отвечают за сортировку товаров на складах и в распределительных центрах. За последний год число вакансий для сортировщиков выросло на 58%, а средняя зарплата в первом квартале 2025 года составила 49 640 рублей в месяц.

Также в начале 2025 года в регионе вырос спрос и на офисных сотрудников, которые работают в маркетплейсах. Число вакансий для менеджеров по развитию бизнеса увеличилось на 35%, а их стартовая средняя зарплата достигла 65 тысяч рублей.

Как объяснил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов, из-за развития онлайн-торговли меняется структура спроса на специалистов в регионе. Увеличение скорости доставки, расширение сети постаматов и увеличение пунктов выдачи заказов, а также устойчивый рост объемов интернет-продаж повышают спрос как на рабочие, так и на квалифицированные кадры для работы с маркетплейсами.

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В Челябинской области в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на курьеров вырос на 86%. При этом средняя зарплата у специалистов в данной отрасли достигла 92 тысяч рублей в месяц, сообщается на сайте «Авито Работа». «В Челябинской области в первом квартале 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года значительнее всего вырос спрос на курьеров — на 86%. В первом квартале 2025 года их зарплаты в среднем составили 92 тысячи рублей в месяц при полном рабочем дне», — рассказали в пресс-службе «Авито Работа». Как отметили в пресс-службе, спрос на курьеров закономерен, ведь чем больше товаров продается онлайн, тем выше потребность в их доставке покупателям. Курьеры занимаются доставкой товаров от складов или пунктов выдачи заказов до клиентов. На втором месте по росту востребованности — профессия сортировщика. Такие работники отвечают за сортировку товаров на складах и в распределительных центрах. За последний год число вакансий для сортировщиков выросло на 58%, а средняя зарплата в первом квартале 2025 года составила 49 640 рублей в месяц. Также в начале 2025 года в регионе вырос спрос и на офисных сотрудников, которые работают в маркетплейсах. Число вакансий для менеджеров по развитию бизнеса увеличилось на 35%, а их стартовая средняя зарплата достигла 65 тысяч рублей. Как объяснил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов, из-за развития онлайн-торговли меняется структура спроса на специалистов в регионе. Увеличение скорости доставки, расширение сети постаматов и увеличение пунктов выдачи заказов, а также устойчивый рост объемов интернет-продаж повышают спрос как на рабочие, так и на квалифицированные кадры для работы с маркетплейсами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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