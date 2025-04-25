Бывший вице-мэр Екатеринбурга Контеев выходит на свободу по УДО

25 апреля 2025 в 16:33 Размер текста - 17 +

Виктору Контееву недавно исполнилось 72 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суд удовлетворил ходатайство вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, осужденного за покушение на убийство, вымогательство, мошенничество и отмывание денег, об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. «Суд исследовал представленные сторонами доказательства, характеризующие личность осужденного Контеева. Его поведение, преклонный возраст, отношение к режиму отбывания наказания в течение всего срока отбывания, в целом положительную характеристику администрации исправительного учреждения, участие осужденного в благотворительной деятельности, мнение троих потерпевших, не возражавших против удовлетворения ходатайства адвоката осужденного», — отметили в инстанции. За решеткой Контеев провел больше 13 лет. Неотбытая часть наказания — 6 лет три месяца. Контеева арестовали в 2011 году. Его обвинили в вымогательстве долей екатеринбургской овощебазы №4 и организации заказных убийств. Через три года Контеева приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Летом 2023 года ему добавили тюремный срок, признав виновным в вымогательстве и покушении на коммерсанта. Суммарно Контееву назначили 21 год лишения свободы. В 2024-м срок снизили на год. Супруга Контеева — Лариса — с 2012 года скрывалась от силовиков. 24 марта стало известно об ее аресте. Силовики обвиняют ее в пособничестве во взятке и вымогательстве. По версии следствия, она вместе с мужем вынудила предпринимателя Татьяну Русинову продать долю в овощебазе №4. Позже актив легализовали через фиктивные сделки со сторонними фирмами. Так, комплекс полностью ушел под контроль Ларисы и ее близких, думают в СК. Сейчас Контеева под домашним арестом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд удовлетворил ходатайство вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, осужденного за покушение на убийство, вымогательство, мошенничество и отмывание денег, об условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. «Суд исследовал представленные сторонами доказательства, характеризующие личность осужденного Контеева. Его поведение, преклонный возраст, отношение к режиму отбывания наказания в течение всего срока отбывания, в целом положительную характеристику администрации исправительного учреждения, участие осужденного в благотворительной деятельности, мнение троих потерпевших, не возражавших против удовлетворения ходатайства адвоката осужденного», — отметили в инстанции. За решеткой Контеев провел больше 13 лет. Неотбытая часть наказания — 6 лет три месяца. Контеева арестовали в 2011 году. Его обвинили в вымогательстве долей екатеринбургской овощебазы №4 и организации заказных убийств. Через три года Контеева приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Летом 2023 года ему добавили тюремный срок, признав виновным в вымогательстве и покушении на коммерсанта. Суммарно Контееву назначили 21 год лишения свободы. В 2024-м срок снизили на год. Супруга Контеева — Лариса — с 2012 года скрывалась от силовиков. 24 марта стало известно об ее аресте. Силовики обвиняют ее в пособничестве во взятке и вымогательстве. По версии следствия, она вместе с мужем вынудила предпринимателя Татьяну Русинову продать долю в овощебазе №4. Позже актив легализовали через фиктивные сделки со сторонними фирмами. Так, комплекс полностью ушел под контроль Ларисы и ее близких, думают в СК. Сейчас Контеева под домашним арестом.