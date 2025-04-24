24 апреля 2025

В тюменском ресторане «Семь пятниц» прошли обыски

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ресторане изъяли алкогольную продукцию
В ресторане изъяли алкогольную продукцию Фото:

В ресторане «Семь пятниц» прошли обыски. Силовики изъяли документы и алкогольную продукцию. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

«При проверке сообщения о незаконной торговле алкогольной продукцией сотрудниками полиции была изъята алкогольная продукция в помещении ресторана „Семь пятниц“, — сообщили в ведомстве. Однако владельцы считают, что обыски прошли с нарушениями в связи с чем обратились в суд признать действия силовиков незаконными.

Заявление оставлено без движения. Такое решение суд вынес 22 апреля.

Рестораном владеет скандально-известный бизнесмен Владислав Захаров. Из-за названия одного из своих ресторанов он влез в конфликт с экс-начальником УМВД по Тюменской области Юрием Алтыновым. Также ресторатор известен в Тюмени тем, что выиграл в лотерею 13 миллионов рублей и избил прохожего возле дверей одного из своих заведений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ресторане «Семь пятниц» прошли обыски. Силовики изъяли документы и алкогольную продукцию. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. «При проверке сообщения о незаконной торговле алкогольной продукцией сотрудниками полиции была изъята алкогольная продукция в помещении ресторана „Семь пятниц“, — сообщили в ведомстве. Однако владельцы считают, что обыски прошли с нарушениями в связи с чем обратились в суд признать действия силовиков незаконными. Заявление оставлено без движения. Такое решение суд вынес 22 апреля. Рестораном владеет скандально-известный бизнесмен Владислав Захаров. Из-за названия одного из своих ресторанов он влез в конфликт с экс-начальником УМВД по Тюменской области Юрием Алтыновым. Также ресторатор известен в Тюмени тем, что выиграл в лотерею 13 миллионов рублей и избил прохожего возле дверей одного из своих заведений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...