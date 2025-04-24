В тюменском ресторане «Семь пятниц» прошли обыски

В ресторане «Семь пятниц» прошли обыски. Силовики изъяли документы и алкогольную продукцию. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.
«При проверке сообщения о незаконной торговле алкогольной продукцией сотрудниками полиции была изъята алкогольная продукция в помещении ресторана „Семь пятниц“, — сообщили в ведомстве. Однако владельцы считают, что обыски прошли с нарушениями в связи с чем обратились в суд признать действия силовиков незаконными.
Заявление оставлено без движения. Такое решение суд вынес 22 апреля.
Рестораном владеет скандально-известный бизнесмен Владислав Захаров. Из-за названия одного из своих ресторанов он влез в конфликт с экс-начальником УМВД по Тюменской области Юрием Алтыновым. Также ресторатор известен в Тюмени тем, что выиграл в лотерею 13 миллионов рублей и избил прохожего возле дверей одного из своих заведений.
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