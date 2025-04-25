Ветеран СВО, депутат гордумы Челябинска Евгений Ботов принял участие в международной акции «Диктант Победы», посвященной событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Акция, по его словам, противостоит попыткам исказить исторические факты и переоценить роль стран в победе над фашизмом, передает корреспондент URA.RU.
«Акция „Диктант Победы“ объединяет людей не только на территории нашей страны. Эта акция наиболее важна сегодня, когда некоторые страны пытаются переписать историю, изменить ее и присвоить победу себе. Но мы знаем, кто победил в Великой Отечественной войне, и чья роль была самая важная», — заявил Ботов.
Ботов подчеркнул, что акция «Диктант Победы» объединяет поколения и проходит не только в России, но и в 84 других странах. Депутат признался, что некоторые вопросы оказались сложными и потребовали углубленного знания истории.
Одной из площадок для проведения «Диктанта Победы» в Челябинске стал Фонд «Защитники Отечества», где и принял участие Евгений Ботов. Участникам было предложено ответить на 25 вопросов за 45 минут. Задания включали в себя как знание ключевых дат и событий войны, так и проверку знания литературы и искусства, посвященных Великой Отечественной войне.
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