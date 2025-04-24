24 апреля 2025

В ХМАО нашли вандала, повредившего Вечный огонь

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нефтеюганске школьник погасил Вечный огонь, бросив в него цветок
В Нефтеюганске школьник погасил Вечный огонь, бросив в него цветок Фото:

В Нефтеюганске 11-летний школьник бросил пластиковый цветок в Вечный огонь на мемориале «Воину-Освободителю», из-за чего огонь погас. Об этом сообщил мэр города Юрий Чекунов в своем telegram-канале.

«Благодаря совместной работе сотрудников ОМВД и городской администрации, причастного к повреждению Вечного огня на памятнике „Воину-Освободителю“ удалось установить, им оказался 11-летний школьник. Свою вину школьник признал», — написал Чекунов.

Отца мальчика оштрафовали за недосмотр за ребенком. Самого школьника поставили на учет в полиции.

Ранее URA.RU писало, что вандалы разгромили военную машину на памятнике в Нефтеюганске. БМП-1П (боевая машина пехоты) находилась на территории памятника «Верным сынам Отечества».

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В Нефтеюганске 11-летний школьник бросил пластиковый цветок в Вечный огонь на мемориале «Воину-Освободителю», из-за чего огонь погас. Об этом сообщил мэр города Юрий Чекунов в своем telegram-канале. «Благодаря совместной работе сотрудников ОМВД и городской администрации, причастного к повреждению Вечного огня на памятнике „Воину-Освободителю“ удалось установить, им оказался 11-летний школьник. Свою вину школьник признал», — написал Чекунов. Отца мальчика оштрафовали за недосмотр за ребенком. Самого школьника поставили на учет в полиции. Ранее URA.RU писало, что вандалы разгромили военную машину на памятнике в Нефтеюганске. БМП-1П (боевая машина пехоты) находилась на территории памятника «Верным сынам Отечества».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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