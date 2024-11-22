В Нефтеюганске (ХМАО) вандалы разгромили БМП-1П (боевую машину пехоты), находящуюся на территории памятника «Верным сынам Отечества». Военная техника была поставлена там силами ветеранов и неравнодушных горожан всего неделю назад, однако уже «успела пережить больше испытаний, чем в бою», сообщил глава город Юрий Чекунов.
«На новом объекте — боевой машине пехоты БМП-1П уже вскрыт люк, согнута боковая защита, оторван держатель антенны, сняты защитные крышки… Единица военной техники появилась на территории памятника „Верным сынам Отечества“ всего неделю назад, однако уже успела пережить больше испытаний, чем в бою. Это не только материальные потери, но и моральный ущерб для всех нас, ведь все мероприятия по перевозке и реконструкции машины осуществлялись силами наших ветеранов и неравнодушных горожан!» — написал Чекунов в своем telegram-канале.
Он добавил, что вандалы не только уничтожили чужой труд, время и усилия, но и показали пренебрежение к героям, которые защищали Россию. Теперь технику придется восстанавливать. На это будут выделяться бюджетные средства, которые могли бы быть направлены на строительство детских и спортивных площадок, а также другое благоустройство.
Сейчас вандалов разыскивает полиция. После установки их личностей и размера причиненного ущерба, они будут привлечены к административной ответственности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!