27 апреля 2025
26 апреля 2025

На челябинских озерах раскупают места на майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Максима Решетникова на горнолыжный курорт Солнечная долина. Челябинск, курорт, база отдыха, коттедж, солнечная долина
Челябинцы массово бронируют номера на базах отдыха к длинным выходным Фото:

На базах отдыха Челябинской области с 1 по 4 мая забронировано более 50% номерного фонда. Какие предложения остались свободными для постояльцев и сколько стоит провести вдвоем сутки на местных курортах — выяснило URA.RU.

На базе отдыха «Уральские зори» стандартный номер обойдется в 6 800 рублей за сутки на двоих. Гостям предоставлены личный санузел, wi-fi, а также завтрак. За номер категории «студио +» с мини-кухней и кондиционером придется выложить уже 10 500 рублей, а за «премиум люкс» с отдельной гостиной, обеденной зоной и личным выходом на оборудованную мангалом крышу — 15 500 рублей.

Годовщина открытия Cafe 36. Екатеринбург
На большинстве баз отдыха в стоимость включен завтрак
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В парк-отеле «Еловое» номер категории стандарт обойдется в 11 900 рублей за сутки. За эту стоимость гости получают комнату на 15 квадратных метров, личный санузел, кондиционер и завтрак по системе «шведский стол». Двухкомнатный люкс с террасой обойдется уже в 18 900 рублей. Самым дорогим из доступных вариантов оказался пентхаус с личной террасой за 49 500 рублей. В номере находятся две спальни, кухня и гостиная, а на террасе размещено джакузи.

В отеле «Золотой пляж» на момент написания новости свободными остались лишь четыре категории номеров. Самым бюджетным оказался «комфорт» за 6 950 рублей в сутки, в которые уже включены завтраки на двоих. За 9900 рублей в сутки можно арендовать «джуниор сюит» с кондиционером и зонированием на спальню и зону отдыха.

На базе отдыха «Уралочка» свободными остались номера категории «люкс» стоимостью десять тысяч рублей за сутки. В номере — отдельная кухня, зона для отдыха и обеда, а также спальня с кондиционером. За 12 тысяч рублей в сутки предлагают арендовать домик с личной террасой.

Парк-отель «Тургояк-Резорт» на территории «Баден-Баден Тургояк». Челябинск
На большинстве баз отдыха занято больше половины номерного фонда
Фото:

Дом отдыха «Гости» предлагает номер «джуниор» за 8 600 рублей. В это категории есть личные санузел и балкон, дополнительный диван и кондиционер. За 17 200 рублей постояльцам предлагают уже апартаменты с личной кухней и мансардой.

В спа-отеле «Фонград» свободным остался лишь вариант «семейный». За сутки с трехразовым питанием за двоих придется выложить 23 100 рублей. В номере — личная ванная комната и дополнительное спальное место. Как заявляет администрация отеля, интерьер номера отсылает к сказке «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».

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На базах отдыха Челябинской области с 1 по 4 мая забронировано более 50% номерного фонда. Какие предложения остались свободными для постояльцев и сколько стоит провести вдвоем сутки на местных курортах — выяснило URA.RU. На базе отдыха «Уральские зори» стандартный номер обойдется в 6 800 рублей за сутки на двоих. Гостям предоставлены личный санузел, wi-fi, а также завтрак. За номер категории «студио +» с мини-кухней и кондиционером придется выложить уже 10 500 рублей, а за «премиум люкс» с отдельной гостиной, обеденной зоной и личным выходом на оборудованную мангалом крышу — 15 500 рублей. В парк-отеле «Еловое» номер категории стандарт обойдется в 11 900 рублей за сутки. За эту стоимость гости получают комнату на 15 квадратных метров, личный санузел, кондиционер и завтрак по системе «шведский стол». Двухкомнатный люкс с террасой обойдется уже в 18 900 рублей. Самым дорогим из доступных вариантов оказался пентхаус с личной террасой за 49 500 рублей. В номере находятся две спальни, кухня и гостиная, а на террасе размещено джакузи. В отеле «Золотой пляж» на момент написания новости свободными остались лишь четыре категории номеров. Самым бюджетным оказался «комфорт» за 6 950 рублей в сутки, в которые уже включены завтраки на двоих. За 9900 рублей в сутки можно арендовать «джуниор сюит» с кондиционером и зонированием на спальню и зону отдыха. На базе отдыха «Уралочка» свободными остались номера категории «люкс» стоимостью десять тысяч рублей за сутки. В номере — отдельная кухня, зона для отдыха и обеда, а также спальня с кондиционером. За 12 тысяч рублей в сутки предлагают арендовать домик с личной террасой. Дом отдыха «Гости» предлагает номер «джуниор» за 8 600 рублей. В это категории есть личные санузел и балкон, дополнительный диван и кондиционер. За 17 200 рублей постояльцам предлагают уже апартаменты с личной кухней и мансардой. В спа-отеле «Фонград» свободным остался лишь вариант «семейный». За сутки с трехразовым питанием за двоих придется выложить 23 100 рублей. В номере — личная ванная комната и дополнительное спальное место. Как заявляет администрация отеля, интерьер номера отсылает к сказке «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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