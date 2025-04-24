Путин посмертно наградил погибшего под Кременной спасателя из ХМАО

Путин посмертно наградил спасателя из ХМАО, погибшего в зоне СВО
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом Мужества спасателя Николая Вафина, погибшего в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по ХМАО.
«Государственный инспектор Николай Вафин героически погиб при выполнении боевого задания под Кременной Луганской области в зоне проведения специальной военной операции», — отметили в ведомстве.
Вафин родился в селе Глядянское Курганской области. Окончил Волгоградский юридический институт МВД, служил в правоохранительных органах. С июня 2022 года работал в МЧС — патрулировал водоемы в Березовском районе.
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