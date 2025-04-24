24 апреля 2025

Путин посмертно наградил погибшего под Кременной спасателя из ХМАО

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Путин посмертно наградил спасателя из ХМАО, погибшего в зоне СВО
Путин посмертно наградил спасателя из ХМАО, погибшего в зоне СВО Фото:

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом Мужества спасателя Николая Вафина, погибшего в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по ХМАО.

«Государственный инспектор Николай Вафин героически погиб при выполнении боевого задания под Кременной Луганской области в зоне проведения специальной военной операции», — отметили в ведомстве.

Вафин родился в селе Глядянское Курганской области. Окончил Волгоградский юридический институт МВД, служил в правоохранительных органах. С июня 2022 года работал в МЧС — патрулировал водоемы в Березовском районе.

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Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом Мужества спасателя Николая Вафина, погибшего в зоне СВО. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по ХМАО. «Государственный инспектор Николай Вафин героически погиб при выполнении боевого задания под Кременной Луганской области в зоне проведения специальной военной операции», — отметили в ведомстве. Вафин родился в селе Глядянское Курганской области. Окончил Волгоградский юридический институт МВД, служил в правоохранительных органах. С июня 2022 года работал в МЧС — патрулировал водоемы в Березовском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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