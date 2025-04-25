Депутат Госдумы Сергей Лисовский отмечает юбилей: чем известен выдающийся курганский политик

Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский отмечает 65-летие. Его биография связана с самыми разными сферами — от науки и телевидения до бизнеса и госслужбы. На федеральном уровне он стал одним из первых, кто сформировал современную индустрию продюсирования в РФ, а в Курганской области он известен как многолетний сенатор и депутат ГД, представляющий интересы региона. Подробнее о нем — в материале URA.RU.
Биография политика и культурные проекты
Родился в семье физиков. Его отец — Федор Лисовский, был доктором физико-математических наук и профессором, мать — преподавателем физики. Сергей окончил Московский энергетический институт по специальности «радиофизика». В студенческие годы начал проявлять интерес к организации мероприятий, работал диджеем на вечеринках.
Некоторое время он работал инженером, после чего перешел в сферу молодежной и культурной работы. В конце 1980-х стал художественным руководителем студии «Москва», а затем основал первую в стране продюсерскую компанию. Под его руководством запускались знаковые телепроекты 90-х — «Брейн-ринг», «Любовь с первого взгляда», музыкальные чарты.
Политическая деятельность
В 1996 году Лисовский стал одним из организаторов предвыборной кампании Бориса Ельцина, в том числе акции «Голосуй или проиграешь!» . В 2000-х Лисовский сосредоточился на аграрном бизнесе, создав птицеводческий холдинг, а затем пришел в политику. С 2004 по 2020 год представлял Курганскую область в Совете Федерации, занимая пост первого заместителя председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В 2021 году был избран депутатом Государственной думы VIII созыва от партии «Единая Россия».
Сегодня он занимает пост заместителя председателя комитета по защите конкуренции и активно занимается законотворчеством в сфере торговли и АПК. Одной из его инициатив стало внедрение системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».
Помимо работы в парламенте, Лисовский проводит проекты в Курганской области. Так, в 2024 году он инициировал проведение первого конкурса профмастерства «Лица труда». Также в прошлом году по его запросу прошли проверки ряда торговых сетей, вызвавшие общественный резонанс.
Редакция URA.RU поздравляет Сергея Лисовского с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, энергии и новых результатов в работе на благо региона и страны.
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