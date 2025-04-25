В Кургане две иномарки устроили ДТП возле ТЦ «Пушкинский». Видео

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В результате ДТП обе машины сильно помялись
В результате ДТП обе машины сильно помялись Фото:

В Кургане рядом с ТЦ «Пушкинский» произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщают СМИ.

«Спасатели работают на месте аварии в центре Кургана. ДТП произошло на повороте в Шевелевку», — пишет telegram-канал «ГТРК Курган I Новости». На видео обе машины сильно помялись спереди. Рядом с одной из них стоит транспорт МЧС.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается.

Ранее в Кургане уже происходили серьезные ДТП: у Царева городища столкнулись две иномарки, в результате чего водитель одной из машин получил травмы. Также в Заозерном районе города ранее фиксировались аварии с участием автобусов и легкового автомобиля, однако тогда о пострадавших не сообщалось.

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В Кургане рядом с ТЦ «Пушкинский» произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщают СМИ. «Спасатели работают на месте аварии в центре Кургана. ДТП произошло на повороте в Шевелевку», — пишет telegram-канал «ГТРК Курган I Новости». На видео обе машины сильно помялись спереди. Рядом с одной из них стоит транспорт МЧС. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается. Ранее в Кургане уже происходили серьезные ДТП: у Царева городища столкнулись две иномарки, в результате чего водитель одной из машин получил травмы. Также в Заозерном районе города ранее фиксировались аварии с участием автобусов и легкового автомобиля, однако тогда о пострадавших не сообщалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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