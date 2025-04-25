В Кургане рядом с ТЦ «Пушкинский» произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок. Об этом сообщают СМИ.
«Спасатели работают на месте аварии в центре Кургана. ДТП произошло на повороте в Шевелевку», — пишет telegram-канал «ГТРК Курган I Новости». На видео обе машины сильно помялись спереди. Рядом с одной из них стоит транспорт МЧС.
Редакция URA.RU обратилась за комментариями в городское отделение ГАИ. Ответ ожидается.
Ранее в Кургане уже происходили серьезные ДТП: у Царева городища столкнулись две иномарки, в результате чего водитель одной из машин получил травмы. Также в Заозерном районе города ранее фиксировались аварии с участием автобусов и легкового автомобиля, однако тогда о пострадавших не сообщалось.
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