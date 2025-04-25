В Челябинской области начались рейды на бродаг и попрошаек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«В Челябинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие „Правопорядок“. Осуществляются рейды по выявлению и пресечению бродяжничества, попрошайничества, совершения краж и мошенничеств склонными к антиобщественным действиям лицами», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В рейдах участвуют оперативники, сотрудники подразделений по вопросам миграции, ГАИ, патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные, помогают коллеги из территориального управления Росгвардии. Сотрудники ГАИ, к примеру, проводят массовые проверки транспорта.
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