Челябинская полиция начала облавы на попрошаек. Фото, видео

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Рейды проводят сотрудники ГИБДД и полиции
Рейды проводят сотрудники ГИБДД и полиции Фото:

В Челябинской области начались рейды на бродаг и попрошаек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«В Челябинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие „Правопорядок“. Осуществляются рейды по выявлению и пресечению бродяжничества, попрошайничества, совершения краж и мошенничеств склонными к антиобщественным действиям лицами», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В рейдах участвуют оперативники, сотрудники подразделений по вопросам миграции, ГАИ, патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные, помогают коллеги из территориального управления Росгвардии. Сотрудники ГАИ, к примеру, проводят массовые проверки транспорта.

Полиция тщательно проверяет все места скопления попрошаек
Полиция тщательно проверяет все места скопления попрошаек
Фото:
Рейды проводятся по территории всего региона
Рейды проводятся по территории всего региона
Фото:

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В Челябинской области начались рейды на бродаг и попрошаек. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «В Челябинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие „Правопорядок“. Осуществляются рейды по выявлению и пресечению бродяжничества, попрошайничества, совершения краж и мошенничеств склонными к антиобщественным действиям лицами», — уточнили в пресс-службе ведомства. В рейдах участвуют оперативники, сотрудники подразделений по вопросам миграции, ГАИ, патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные, помогают коллеги из территориального управления Росгвардии. Сотрудники ГАИ, к примеру, проводят массовые проверки транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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