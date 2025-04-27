Два гражданина иностранных государств, осужденные в Курганской области за незаконное пересечение государственной границы, подписали контракты с Минобороны и участвуют в СВО. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовым структурам.
Один из нарушителей границы является гражданином Казахстана, другой — уроженец и гражданин Украины. Редакция поинтересовалась судьбой отправленных судом в места лишения свободы иностранцев у сотрудников военной организации. «Эти лица служат», — был получен ответ.
И казахстанец и украинец заявляли в судах, что намеревались заключить контракты с Минобороны. В РФ они попали нелегально из-за запретов на пересечение границы. Житель Казахстана был осужден к году и трем месяца колонии-поселения. Имевший судимость украинец получил за преступление два года колонии строгого режима. Уйти добровольцами на СВО им удалось из мест лишения свободы.
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