27 апреля 2025
26 апреля 2025

Пойманные на курганской границе граждане Казахстана и Украины ушли на СВО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Два иностранца ушли из курганских колоний на СВО
Два иностранца ушли из курганских колоний на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Два гражданина иностранных государств, осужденные в Курганской области за незаконное пересечение государственной границы, подписали контракты с Минобороны и участвуют в СВО. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовым структурам.

Один из нарушителей границы является гражданином Казахстана, другой — уроженец и гражданин Украины. Редакция поинтересовалась судьбой отправленных судом в места лишения свободы иностранцев у сотрудников военной организации. «Эти лица служат», — был получен ответ.

И казахстанец и украинец заявляли в судах, что намеревались заключить контракты с Минобороны. В РФ они попали нелегально из-за запретов на пересечение границы. Житель Казахстана был осужден к году и трем месяца колонии-поселения. Имевший судимость украинец получил за преступление два года колонии строгого режима. Уйти добровольцами на СВО им удалось из мест лишения свободы.

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Два гражданина иностранных государств, осужденные в Курганской области за незаконное пересечение государственной границы, подписали контракты с Минобороны и участвуют в СВО. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовым структурам. Один из нарушителей границы является гражданином Казахстана, другой — уроженец и гражданин Украины. Редакция поинтересовалась судьбой отправленных судом в места лишения свободы иностранцев у сотрудников военной организации. «Эти лица служат», — был получен ответ. И казахстанец и украинец заявляли в судах, что намеревались заключить контракты с Минобороны. В РФ они попали нелегально из-за запретов на пересечение границы. Житель Казахстана был осужден к году и трем месяца колонии-поселения. Имевший судимость украинец получил за преступление два года колонии строгого режима. Уйти добровольцами на СВО им удалось из мест лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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