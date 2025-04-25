В Челябинске приступили к строительству второй очереди жилого квартала, расположенного в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина и автодороги Меридиан. Новый этап станет основным в рамках проекта КРТ. Сдать объект планируется в четвёртом квартале 2028 года, сообщается на сайте о недвижимости.
«Бутик-квартал „Голос-меридиан“ комфорт класса. Количество этажей — 24. ЖК возводится из монолитного кирпича. Общая жилая площадь — 38 тысяч квадратных метров. Ввести объект в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2028 года,» — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Как отметили в пресс-службе застройщика ГК «Группы Голос», второй этап станет основным в рамках проекта КРТ. На участке площадью 2,58 гектара появится дом переменной этажности на 651 квартиру с 25-метровым бассейном и подземным паркингом.
Вторая очередь реновации включает в себя возведение семи жилых секций разной этажности — от 9 до 22 этажей. На первых этажах ЖК откроются коммерческие помещения — от ресторанов до магазинов. Подземный паркинг рассчитан на 210 машино-мест. В главной секции расположится 25-метровый бассейн и центральное лобби. Во второй очереди проекта предусмотрены квартиры площадью от 30,5 до 118 квадратных метров с высотой потолков от 2,85 до 3,9 метра. При этом в двух секциях из семи квартиры будут сдаваться с чистовой отделкой.
Новый ЖК объединит две части города, а именно Центральный и Тракторозаводский районы. По задумке архитекторов квартал станет логичным продолжением уже существующей застройки вдоль проспекта Ленина. Там будут прослеживаться отсылки к сталинскому ампиру и конструктивизму.
Строительство проекта началось в 2024 году, сейчас в активной фазе возведение первой очереди. Общая площадь жилых и коммерческих помещений превысит 53 тысячи квадратных метров.
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