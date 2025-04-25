Россияне смогут изучить историю Великой Отечественной войны в «VK Видео»

На главной странице «VK Видео» появился новый раздел, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который называется «80 лет Победы». Об этом рассказали в пресс-службе видеосервиса.
«На главной странице „VK Видео“ появился специальный раздел „80 лет Победы“», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что в разделе собрано более 260 фильмов, сериалов, документальных проектов и авторских передач, отражающих историю войны и судьбы ее героев.
В нем представлены классические ленты от «Мосфильма», «Киностудии Горького» и «СТВ». С 1 мая начнутся трансляции интервью с ветеранами, также покажут исторические хроники, а 9 мая будет организован прямой эфир парада на Красной площади и шествия «Бессмертного полка».
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