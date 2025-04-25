Россияне смогут изучить историю Великой Отечественной войны в «VK Видео»

В «VK Видео» запустили новый раздел «80 лет Победы»
© Служба новостей «URA.RU»
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В новом разделе «VK Видео» более 260 фильмов и сериалов о войне
В новом разделе «VK Видео» более 260 фильмов и сериалов о войне Фото:

На главной странице «VK Видео» появился новый раздел, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который называется «80 лет Победы». Об этом рассказали в пресс-службе видеосервиса.

«На главной странице „VK Видео“ появился специальный раздел „80 лет Победы“», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что в разделе собрано более 260 фильмов, сериалов, документальных проектов и авторских передач, отражающих историю войны и судьбы ее героев.

В нем представлены классические ленты от «Мосфильма», «Киностудии Горького» и «СТВ». С 1 мая начнутся трансляции интервью с ветеранами, также покажут исторические хроники, а 9 мая будет организован прямой эфир парада на Красной площади и шествия «Бессмертного полка».

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На главной странице «VK Видео» появился новый раздел, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который называется «80 лет Победы». Об этом рассказали в пресс-службе видеосервиса. «На главной странице „VK Видео“ появился специальный раздел „80 лет Победы“», — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что в разделе собрано более 260 фильмов, сериалов, документальных проектов и авторских передач, отражающих историю войны и судьбы ее героев. В нем представлены классические ленты от «Мосфильма», «Киностудии Горького» и «СТВ». С 1 мая начнутся трансляции интервью с ветеранами, также покажут исторические хроники, а 9 мая будет организован прямой эфир парада на Красной площади и шествия «Бессмертного полка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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