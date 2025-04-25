В Кургане в 3 микрорайоне Заозерного района местные обнаружили огромную змею. Рептилия была мертва, когда ее нашли. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан».
«Огромную мертвую змею заметили в 3 микрорайоне», — пишет telegram-канал «Курганистан». Видео telegram-каналу предоставил подписчик.
Ранее в Курганской области жители Белозерского муниципального округа сообщили о начале сезона активности ядовитых змей, в частности черных гадюк, что подтверждается публикациями в социальных сетях. Специалисты предупреждают, что пик активности этих пресмыкающихся приходится на конец апреля — май, а их перемещения могут продолжаться до сентября. В этот период змеи могут проявлять агрессивность, и их укусы представляют опасность для человека, поэтому при встрече с ними рекомендуется соблюдать осторожность. Аналогичные сообщения поступают и из соседней Челябинской области, где змеи вышли из спячки из-за раннего потепления.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».