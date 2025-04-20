20 апреля 2025

В Курганской области проснулись ядовитые змеи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В курганском селе обнаружили гадюку (архивное фото)
В курганском селе обнаружили гадюку (архивное фото) Фото:

Жители Белозерского муниципального округа Курганской области предупреждают о начале сезона активности змей. Об этом сообщается в соцсетях.

Черная гадюка в Белозерском округе Курганской области
Черная гадюка в Белозерском округе Курганской области
Фото:

«Проснулись змеи в Белозерском МО», — пишет tg-канал «ИС „Белозерское“». На фото ползет черная гадюка. Во многих регионах России, в том числе в Курганской области, сезон активности гадюк начинается в апреле. 

Пик активности обычно приходится на конец апреля — май и заканчивается в июне, но их перемещение в поисках партнера, пищи и зимовального укрытия длится до сентября. Важно помнить, что гадюки ядовиты, и при встрече с ними нужно соблюдать осторожность.

Ранее о начале сезона активности гадюк сообщали и в соседней Челябинской области, где змеи начали появляться из-за раннего потепления. Местные СМИ отмечали, что после выхода из зимней спячки змеи могут вести себя агрессивно, а их укусы представляют опасность для человека.

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Жители Белозерского муниципального округа Курганской области предупреждают о начале сезона активности змей. Об этом сообщается в соцсетях. «Проснулись змеи в Белозерском МО», — пишет tg-канал «ИС „Белозерское“». На фото ползет черная гадюка. Во многих регионах России, в том числе в Курганской области, сезон активности гадюк начинается в апреле.  Пик активности обычно приходится на конец апреля — май и заканчивается в июне, но их перемещение в поисках партнера, пищи и зимовального укрытия длится до сентября. Важно помнить, что гадюки ядовиты, и при встрече с ними нужно соблюдать осторожность. Ранее о начале сезона активности гадюк сообщали и в соседней Челябинской области, где змеи начали появляться из-за раннего потепления. Местные СМИ отмечали, что после выхода из зимней спячки змеи могут вести себя агрессивно, а их укусы представляют опасность для человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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