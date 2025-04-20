Жители Белозерского муниципального округа Курганской области предупреждают о начале сезона активности змей. Об этом сообщается в соцсетях.
«Проснулись змеи в Белозерском МО», — пишет tg-канал «ИС „Белозерское“». На фото ползет черная гадюка. Во многих регионах России, в том числе в Курганской области, сезон активности гадюк начинается в апреле.
Пик активности обычно приходится на конец апреля — май и заканчивается в июне, но их перемещение в поисках партнера, пищи и зимовального укрытия длится до сентября. Важно помнить, что гадюки ядовиты, и при встрече с ними нужно соблюдать осторожность.
Ранее о начале сезона активности гадюк сообщали и в соседней Челябинской области, где змеи начали появляться из-за раннего потепления. Местные СМИ отмечали, что после выхода из зимней спячки змеи могут вести себя агрессивно, а их укусы представляют опасность для человека.
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