Экономист рассказал, какие продукты в России могут резко подешеветь

В России могут резко подешеветь продукты иностранных брендов, производители которых ушли после 2022 года. Сейчас эти товары поставляют в страну по параллельному импорту, что серьезно увеличивает их стоимость, рассказал URA.RU директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
«По параллельному импорту товар могут везти через три-четыре страны и каждый раз проводить расчеты в разных валютах. В итоге цена увеличивается процентов на 30-40. При прямых поставках она станет ниже, а если производство будет в России — тем более», — сказал эксперт.
Остапкович добавил, что возвращаться в РФ будет проще тем компаниям, которым не нужно инвестировать в производства, а достаточно возобновить поставки своей продукции в страну. В любом случае появление этих брендов на полках — вопрос не ближайшего года, потому что корпорации ушли по политическим причинам и теперь ждут смягчения санкций, считает он.
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