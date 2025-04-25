В Кургане загорелась пилорама площадью 1000 квадратных метров. Видео

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Пожарные тушат пилораму в Кургане (архивное фото)
Пожарные тушат пилораму в Кургане (архивное фото) Фото:

В Кургане сотрудники МЧС России тушат пожар на пилораме, расположенной на проспекте Машиностроителей. Огонь охватил здание площадью 1 000 квадратных метров, сообщает МЧС России.

По информации ведомства, на месте происшествия работают 25 специалистов и задействовано 6 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. «На месте работают 25 специалистов и шесть единиц техники», — говорится в сообщении telegram-канала МЧС России.

Ранее в городе Катайске Курганской области зафиксировано шесть очагов возгорания сухой травы вдоль улицы Береговой, причиной которых, по предварительным данным, стал преднамеренный поджог. Об этом сообщил глава Катайского округа Глеб Морозов в своем telegram-канале, отметив, что речь идет не о детской шалости: очаги обнаружены на протяжении 500 метров береговой линии. После ликвидации пожара на месте круглосуточно дежурили экстренные службы, чтобы предотвратить повторные возгорания. Власти пообещали вознаграждение до 10 тысяч рублей за информацию о виновных и напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения противопожарных правил.

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В Кургане сотрудники МЧС России тушат пожар на пилораме, расположенной на проспекте Машиностроителей. Огонь охватил здание площадью 1 000 квадратных метров, сообщает МЧС России. По информации ведомства, на месте происшествия работают 25 специалистов и задействовано 6 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. «На месте работают 25 специалистов и шесть единиц техники», — говорится в сообщении telegram-канала МЧС России. Ранее в городе Катайске Курганской области зафиксировано шесть очагов возгорания сухой травы вдоль улицы Береговой, причиной которых, по предварительным данным, стал преднамеренный поджог. Об этом сообщил глава Катайского округа Глеб Морозов в своем telegram-канале, отметив, что речь идет не о детской шалости: очаги обнаружены на протяжении 500 метров береговой линии. После ликвидации пожара на месте круглосуточно дежурили экстренные службы, чтобы предотвратить повторные возгорания. Власти пообещали вознаграждение до 10 тысяч рублей за информацию о виновных и напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения противопожарных правил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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