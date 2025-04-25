В Кургане сотрудники МЧС России тушат пожар на пилораме, расположенной на проспекте Машиностроителей. Огонь охватил здание площадью 1 000 квадратных метров, сообщает МЧС России.
По информации ведомства, на месте происшествия работают 25 специалистов и задействовано 6 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. «На месте работают 25 специалистов и шесть единиц техники», — говорится в сообщении telegram-канала МЧС России.
Ранее в городе Катайске Курганской области зафиксировано шесть очагов возгорания сухой травы вдоль улицы Береговой, причиной которых, по предварительным данным, стал преднамеренный поджог. Об этом сообщил глава Катайского округа Глеб Морозов в своем telegram-канале, отметив, что речь идет не о детской шалости: очаги обнаружены на протяжении 500 метров береговой линии. После ликвидации пожара на месте круглосуточно дежурили экстренные службы, чтобы предотвратить повторные возгорания. Власти пообещали вознаграждение до 10 тысяч рублей за информацию о виновных и напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения противопожарных правил.
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