Лежала в подгузнике: Алена Водонаева перенесла операцию

Телеведущая и блогер Алена Водонаева, уроженка Тюмени, перенесла гинекологическую операцию. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. Девушка отметила, что вмешательство было серьезным и проходило под общим наркозом.
«В январе у меня была операция по-женски. Операция была необходимая, под общим наркозом и очень неприятная физически и морально. Январь и февраль я провела дома. Месяц после операции лежала в подгузнике (на всякий случай)», — рассказала Водонаева.
Раскрывать подробности диагноза и операции девушка не стала. Однако отметила, что когда узнала о болезни — впала в депрессию.
Тюменка рассказала, что уже восстановилась и набрала вес. Теперь она намерена тщательнее следить за своим здоровьем, что и посоветовала своим подписчикам.
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