Лежала в подгузнике: Алена Водонаева перенесла операцию

Алена Водонаева перенесла гинекологическую операцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Водонаева уже восстановилась после операции
Водонаева уже восстановилась после операции Фото:

Телеведущая и блогер Алена Водонаева, уроженка Тюмени, перенесла гинекологическую операцию. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. Девушка отметила, что вмешательство было серьезным и проходило под общим наркозом.

«В январе у меня была операция по-женски. Операция была необходимая, под общим наркозом и очень неприятная физически и морально. Январь и февраль я провела дома. Месяц после операции лежала в подгузнике (на всякий случай)», — рассказала Водонаева.

Раскрывать подробности диагноза и операции девушка не стала. Однако отметила, что когда узнала о болезни — впала в депрессию. 

Тюменка рассказала, что уже восстановилась и набрала вес. Теперь она намерена тщательнее следить за своим здоровьем, что и посоветовала своим подписчикам.

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Телеведущая и блогер Алена Водонаева, уроженка Тюмени, перенесла гинекологическую операцию. Об этом она сообщила в своем telegram-канале. Девушка отметила, что вмешательство было серьезным и проходило под общим наркозом. «В январе у меня была операция по-женски. Операция была необходимая, под общим наркозом и очень неприятная физически и морально. Январь и февраль я провела дома. Месяц после операции лежала в подгузнике (на всякий случай)», — рассказала Водонаева. Раскрывать подробности диагноза и операции девушка не стала. Однако отметила, что когда узнала о болезни — впала в депрессию.  Тюменка рассказала, что уже восстановилась и набрала вес. Теперь она намерена тщательнее следить за своим здоровьем, что и посоветовала своим подписчикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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