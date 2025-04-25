Статусный единоросс и участники СВО собираются попасть в гордуму Тюмени

«Единая Россия» завершила прием заявок на предварительное голосование. На два мандата в городской думе Тюмени претендуют всего 13 человек. Среди них есть трое участников СВО. Собеседники агентства в политсообществе региона уверены, что наибольшие шансы оказаться в думе у кандидатов, связанных с поддержкой фронта.
«Наиболее вероятными победителями праймериз, а затем и полноценных выборов, кажутся ветеран спецоперации Олег Ямпольский — возглавляет глава организацию „Держава“ — и глава совета первичек ЕР Александр Сукаченко — он с 2022 года доставляет на СВО гумпомощь. Оба хорошо видны публике, они регулярные гости мероприятий с участием первых лиц региона», — объяснил URA.RU собеседник.
Александр Сукаченко возглавил совет первичных отделений «Единой России» осенью прошлого года. Он входит в президиум регионального совета партии, руководит областным исполнительным комитетом «Офицеров России». Олег Ямпольский с начала весны открывает отделения возглавляемой им организации «Держава» (помогает ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни) на территориях региона — при поддержке ЕР планируется открытие отделений в каждом тюменском муниципалитете.
Конкурентом Александра Сукаченко на праймериз по округу №12 выступил ресурсный бизнесмен Олег Мисько, известный по покупке старинной усадьбы Знаменской церкви в центре Тюмени в 2018 году. По округу №10 — вместе с Олегом Ямпольским — заявился советник замгубернатора ХМАО, участник СВО Дмитрий Куликов.
Ранее источники URA.RU сообщали, что на мандаты в гордуме Тюмени будут претендовать кандидаты, связанные с поддержкой специальной военной операции. Довыборы организовали из-за досрочного прекращения полномочий двух депутатов-единороссов — они переехали в ХМАО вслед за возглавившим регион экс-главой Тюмени Русланом Кухаруком.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!